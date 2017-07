– Kan ha svekket tilliten til politiet

– Følelsene mot det som demonstrantene står for og at det kan virke som at politiet går god for dette, tror jeg dessverre kan svekke tilliten til politiet.

Det sier fungerende politimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll.

Agder politidistrikt møter kritikk fordi de valgte å ikke stoppe en demonstrasjon fra gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen i Markensgate i Kristiansand. Sundsvoll mener det kan ta tid å gjenoppbygge tilliten.

– Det er vanskelig så lenge vi mener at den måten saken ble løst på er den rette, så det må vi bruke tid på. Vi må vurdere hvordan vi skal gjenoppbygge den tilliten vi har hatt og opprettholde den tilliten jeg opplever vi har i Agder.

Nazister fikk lørdag demonstrere i fred i Markensgate i Kristiansand Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Demonstrantene setter seg over ordensmakten

SVs førstekandidat for Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen sier hun ikke selv opplever mistillit til politiet, men mener at politiet lot demonstrantene ta styringen.

– Jeg mener vi har vært vitne til at politiet her ikke vill stoppe demonstrantene fordi de var redde for dem, og ikke ville gripe inn og at dette viser at demonstrantene setter seg over ordensmakten som igjen lar det skje.

Politiet fikk lørdag klokken 07:00 meldingen om at demonstrantene som egentlig skulle ha demonstrert i Fredrikstad, heller beveget seg mot Kristiansand. Klokken elleve startet demonstrasjonen i Markensgate.

Takket nei til bistand

TV2 har skrevet om at politiet i Østfold skulle ha 300 mann tilgjengelig, og at de tilbød Agder politidistrikt bistand. Denne hjelpen takket Sundvoll nei til.

– Vi hadde kontakt med Øst politidistrikt og fikk forespeilet en omtrentlig menge av folk som kom til å være til stede i demonstrasjonen. Jeg vurderte det slik at dette kunne Agder politidistrikt løse selv, så lenge vi lot demonstrasjonen gå.

– Hadde dere da nok resurser til å takle en eventuell eskalering av demonstrasjonen?

– Ja, vi hadde nok resurser etter vår vurdering, også om situasjonen hadde eskalert. Vi ønsket da allikevel å gi anledning til å demonstrere.

Flere personer har gjennom blogginnlegg og sosiale medier vist avstand til politiets vurderinger. En side som er likt av flere hundre mennesker krever Arne Sundvolls avgang fra politiet. Det tar politimesteren til etterretning.

– Det bare registrerer jeg og hører du sier. Det er mye følelser ute og går, og det har jeg forståelse for.

Etter den tafatte og kritikkverdige håndteringen av den ulovlige nazi-demonstrasjonen i Kristiansand på lørdag, har en med all tydelighet sett hvor lite villige politiet er til å håndheve lover og beskytte grupperinger som er utsatt for hat. Facebook-siden: "Vi som krever visepolitimesteren i Kristiansand sin avgang"

– Håndterte politiet saken riktig etter din mening?

– Både meg og mine rådgivere mener politiet håndterte saken riktig ut ifra de fotutsetningene som lå til grunn på lørdag.