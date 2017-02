– Det er jo av egoistiske grunner vi gjør dette. Vi har lyst til å ha et spennende liv, sier Jan Fasting (52).

I videoen over tester han istykkelse på en litt annen måte enn andre, nemlig med sykkel. Med på isen er også kameratene Vebjørn Haugerød (38) på sykkel, og Espen Bierud (42) med kamera. Det villmarkstrangen som driver dem.

Jan Fasting har ikke noe i mot en tur gjennom isen. Foto: Privat

– Det sprakk fælt i isen, og vi var usikre på om isen holdt. Vi startet veldig forsiktig med å bore hull i isen, og Espen prøvde å filme oss syklende fra undersiden av isen. Det ble noen helt unike bilder jeg ikke har sett maken til, sier Jan.

Skrekkblandet fryd

– Det var litt skummelt å sykle på to centimeter tykk is. Selv om vi var godt kledd og skodd for å komme oss opp igjen, med kasteliner og ispigger, var det litt skrekkblandet fryd. Jeg husker at jeg tenkte: «Hva er det egentlig jeg holder på med?», sier Jan.

Men da han hadde gått igjennom isen, var det egentlig bare gøy.

– Det er masse humor med det å dra ut og bade med sykkel.

Jan Fasting har vært ute en vinternatt før. Han deltok blant annet på ekspedisjon gjennom Nordvest-passasjen sammen med Vegard Ulvang, og jobbet som sikkerhetssjef og ruteansvarlig på tv-programmet «71 grader nord» gjennom 12 sesonger.

– Vi er egentlig bare noen halvgamle menn som driver og leker. Vi gjør det vi alltid har gjort: Drar ut i naturen og leker med den, sier han.

Amazing Norway

Det har blitt flere halsbrekkende videoer på de godt voksne guttene. Sammen har de laget YouTube-kanalen «Amazing Norway», der de kjører havkajakk i enorme bølger, sykler i terreng, renner på ski fra et høyt fjell og kjører gummibåt på isen ved hjelp av et strikkhopp-tau.

– Poenget er å vise hvor fantastisk mye fin natur vi har i Norge, og hvor mange ulike aktiviteter man kan gjøre i nokså umiddelbar nærhet. Noen turer blir mer ekstreme enn andre, sier Jan.

Men sikkerheten er også viktig:

– Etter hvert som jeg blir eldre, har jeg blitt mer og mer pysete. Jeg tar lavere og lavere risiko, fordi jeg forstår hvor viktig tiden er. Ryker en skulder, mister man plutselig et halvt år med fysisk aktivitet, og må holde seg i ro.

– Måtte jeg sluttet å leke, og bare sitte inne, ville det være som et mareritt, sier 52-åringen.

Se hele dokumentaren hvor Vegard Ulvang og turkameratene Jan Fasting og Harald Dag Jølle drar med skiseil gjennom Arktis for å gjenoppdage norsk polarhistorie og forstå Roald Amundsens første store polarbragd.