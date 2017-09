– Jeg stod plutselig med en bombekastergranat i neven, sier Johnny Nordmarken.

Sammen med fire andre var han ute og søkte med metalldetektor på et jorde like ovenfor Lillesand sentrum mandag kveld. De første timene ble det gjort flere små funn, blant annet mynter.

Skulle bare ta et aller siste søk

Da Nordmarken skulle ta et aller siste søk før det ble mørkt, fikk han imidlertid et tegn på at det kunne være noe større som lå gjemt i bakken. Signalet fra detektoren var ganske sterkt.

Han begynte derfor å grave. Etter å ha gravd ganske dypt, fikk han øye på metall, bøyde seg ned og tok det opp.

Han var ikke i tvil om at det var en bombekastergranat han hadde funnet, og skjønte at denne måtte han bli kvitt så raskt som mulig.

– Jeg skalv ganske godt da jeg hadde lagt granaten fra meg på jordhaugen og hadde trukket meg unna, sier han.

Johnny Nordmarken sammen med de fire andre som var ute og søkte med metalldetektor mandag kveld. Foto: Tor Gunnar Heldal

Kontaktet politiet

Nordmarken kontaktet så politiet, som kom kjørende fra Kristiansand.

Ifølge ham har politiet bekreftet at det som er funnet er det han han trodde, en bombekastergranat fra 2. verdenskrig. Nå er et bilde av funnet også sendt til Oslo for at eksperter skal se nærmere på det.

Selv om Nordmarken nesten daglig er ute med metalldetektoren, har han aldri opplevd å finne noe sånt tidligere. Det er han glad for.