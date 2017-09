Torhild Bransdal (KrF) har vært ordfører i Vennesla kommune i Vest-Agder siden 1999, og er dermed Norges lengstsittende kvinnelige ordfører. Det har blitt 18 år i ordførerstolen. Planen var at det skulle bli 20.

Tirsdag morgen ble det klart hvem som skal ta over ordførerstolen etter Torhild Bransdal (KrF). Det blir partikollega Nils Olav Larsen. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Etter 20 år som ordfører hadde jeg tenk å begynne å trappe ned. Nå må jeg trappe opp i stedet, sier Bransdal.

Da resultatene i forbindelse med stortingsvalget begynte å tikke inn, ble det klart at 61-åringen kunne få en plass Stortinget i kommende periode. Slik ble det også. Hun kom inn som utjevningsmandat for KrF i Vest-Agder.

– Orker ikke å høre på tåkeprat

Selv om det var uventet, ser Bransdal fram til å tre ut av kommunepolitikken og inn i den nasjonale politikken.

Hun synes det er et stort privilegium å få en plass på Stortinget, og håper det gjør at hun kan få være med på å prege livet til mennesker i Norge.

Bransdal mener ordførerjobben har gitt henne noen nyttige erfaringer. Hun vet hvordan vedtak på Stortinget kan slå ut lokalt. Dette vil hun ta med seg inn i den nye jobben som stortingsrepresentant.

Bransdal er kjent for å være frittalende. Det vil hun fortsette å være.

– Noen sier jeg er gal, andre sier at jeg bør holde kjeft. Det er jeg alt for utålmodig til. Jeg orker ikke å høre på tåkeprat, sier hun.

Torhild Bransdal (KrF) fulgte valget på TV sammen med ektemannen.

– Vi kommer til å savne henne

De siste dagene har det vært jobbet med å få på plass Bransdals etterfølger.

Folk i Vennesla har fått med seg at den mangeårige ordføreren skal forlate bygda. Det er det delte meninger om.

Selv om Maren Marie Olsen tror den nye ordføreren vil gjøre en bra jobb, tror hun det vil merkes at Torhild Bransdal blir borte.

– Vi kommer til å savne Torhild en hel hau. Hun har jo vært ordfører lenge, sier hun.

En annen innbygger i bygda, Lars Per Larsen, beskriver Bransdal som flink og grei.

Per Lüdemann synes imidlertid at det er helt greit at Torhild Bransdal forlater ordførerstolen. Han synes ikke KrF burde hatt ordføreren i det hele tatt.

Maren Marie Olsen skryter av jobben Torhild Bransdal har gjort som ordfører. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Var hjemme valgnatta

Bransdal som tidligere har brukt å være på valgvake selve valgkvelden, satt i år hjemme sammen med ektemannen. Da hun innså at hun kunne få en plass på Stortinget, angret hun litt på det.

Akkurat når Bransdal fratrer som ordfører i Vennesla, er ennå litt usikkert, men den 2. oktober er siste frist. Da reiser hun til Oslo for å delta på sitt første stortingsmøte.