– Jeg kan bare si at jeg er utrolig skuffa over aktors påstand, sier Morten Andersen, mannen til Tone Ilebekk.

Aktor Jan Tallaksen ber om ti års fengsle for den tiltalte 16-åringen. Foto: Lars Eie / NRK

Aktor Jan Tallaksen anbefaler at den tiltalte 16-åringen dømmes til 10 års ubetinget fengsel, og ikke forvaring.

Tone Ilebekks ektemann og to sønner forlot rettssalen da aktor kom med sin påstand om 10 års fengsel for den tiltalte 16-åringen. Det samme gjorde Jakob Hassans foreldre.

Bør få maksstraff

– Hvis ikke dette kvalifiserer til lovens strengeste straff, så kan jeg ikke skjønne hva som skal til, sa bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye i sin prosedyre.

Gutten kan dømmes til maksimalt 15 års fengsel fordi han er under 18 år, men aktor tar utgangspunkt i 12 år. Han har lagt inn tilståelsesrabatt på to år.

– Når det gjelder fengselsstraff, så retten selv at aktors påstand vakte sterke reaksjoner hos de etterlatte.

Westbye mener de sakkyndiges rapport hadde mangler, og tar ikke opp de bekymringsfulle momentene i saken.

– Tone ble drept fordi hun brydde seg. Tiltalte drepte fordi han var redd hun skulle oppdage drapet på Hassan.

Krever 1,2 millioner til de etterlatte

Bistandsadvokaten til familien til Tone Ilebekk la ned påstand om oppreisningserstatning på 200.000 kroner til henholdsvis ektemannen, sønnene og foreldrene til Tone Ilebekk. Også foreldrene til Jakob Hassan har krevd 200.000 hver.

– Så kan man mene det man vil om 200.000 kroner. Det er ikke mye, men slik er loven, sier bistandsadvokat for Hassans familie, Kristine Eide.

I tillegg krever Ilebekks familie i underkant av 50.000 kroner til begravelsen.

I går fortalte ektemannen at han sammen med sønnene hadde funnet en stein på hytta de ville bruke som gravstein.

Det vil også komme krav om forsørgertapserstatning.

16-åringen er tiltalt for å knivstukket og drept Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14). Foto: Privat

Mener Jakobs gravstein er for dyr

Familien til Jakob Hassan har krevd erstatning for gravsteinen som kosta 37.000 kroner.

– Det reageres fra denne siden på at tiltalte mener gravsteinen er for dyr, sier bistandsadvokat Eide.

Hun mener det er respektløst å komme med en sånn kommentar, og sier det på ingen måte er den dyreste steinen, men heller ikke den billigste:

– Det har vært viktig for en lillesøster at gravsteinen var et hjerte. Det har vært viktig for en mor med vers fra koranen. Dess flere bokstaver og tegn, dess dyrere.

Forsvarer for tiltalte, Svein Kjetil Stallemo, mener tiltalte bare skal betale 15.000 kroner for Jakobs gravstein.

Det er umulig for oss å forstå hvilken smerte det er å miste en 14 år gammel gutt, sa Eide.

– Seks søsken. Fire småsøsken og to storebrødre. De vil aldri se Jakob igjen.

Mor til Hassan sitter med tolke-headset og tørker tårene. Tiltalte viser ingen reaksjoner.