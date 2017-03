32-åringen trodde først det var falsk alarm da brannvarsleren ulte i leiligheten torsdag morgen. Alarmen har blitt utløst en rekker ganger tidligere uten at det har vært reelt. Men da han åpnet vinduet og så tjukk røyk velte inn, skjønte han det var alvor.

– Jeg ble møtt av tjukk røyk og gjennom vinduet kunne jeg se folk nede på gata. Da skjønte jeg at jeg måtte se å komme meg ut. Jeg tok katten under armen, løp gjennom røyken og kom meg ned, sier Borge til NRK.

Brannen ble meldt inn i morgentimene onsdag. Flere personer ble skadet etter å ha hoppet ut av bygården. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Flammene stod ut

Det var klokken 08.14 torsdag at nødetatene ble varslet om brannen i murbygget i Tollbodgata 56 i Posebyen i Kristiansand. Da brannmannskapene ankom stedet etter få minutter, stakk flammene ut av vinduer i bygget.

I første etasje mistet Dan Borge katten ut av armene før han selv kom seg ut. Katten har ennå ikke kommet til rette.

– Jeg var veldig forfjamset. Jeg hadde fått i meg veldig mye røyk og hadde vanskelig for å puste. Jeg ramlet om på fortauet, sier 32-åringen.

Det var tidlig uklart hvor mange personer som var i bygget da brannen startet. Etter en halv time opplyste politiet at fire personer var skadet i brannen, og at man fryktet at flere beboere ikke hadde kommet seg ut. Antall skadde ble utover dagen oppgradert til åtte personer.

Her har en beboer klatret ut av vinduet mens flammene står ut av bygget. Foto: Odd Rømteland / NRK

Tapte det han eier

Luftambulanse ble sent til stedet og mannskapene trålte seg gjennom hver leilighet på jakt etter personer fanget i branninfernoet. 15 personer ble evakuert fra bygget som brant, og flere titalls personer i omkringliggende bygg ble evakuert.

Borge forteller at mange tanker for gjennom hodet da brannen var et faktum.

– Man tenker bare på å komme seg vekk. Alt annet får bare være. Jeg er glad for at det gikk så bra som det gjorde. Jeg har livet i behold. Det er det viktigste, er Borge.

Først da han var i ambulansen, begynte han å tenke på eiendelene sine. Borge er hobbyfotograf og har en del fotoutstyr i leiligheten. Det regner han med har gått tapt.

Borge har tilbrakt dagen på sykehuset i Kristiansand, hvor han også må bli over natten. Formen er etter forholdene bra.

Dan Borge ligger innlagt ved intensivavdelingen på Sørlandet sykehus Kristiansand. Tilstanden er etter forholdene bra. Foto: Privat

Bruddskader

Det ble kalt inn ekstramannskaper fra flere brannstasjoner nær Kristiansand. Halvannen time etter at brannen ble varslet var flere beboere fortsatt ikke gjort rede for. Først to og en halv time etter brannmeldingen tikket inn hadde brannvesenet kontroll situasjonen og frykten for spredning var over.

Flere av de åtte personene som ble sendt til sykehus som følge av brannen i bygården i Kristiansand, har bruddskader. Mange hoppet fra det brennende bygget med tre etasjer.