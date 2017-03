Marte Næss Thomassen ble landskjent da hun i 2015 ble valgt inn i Arendal bystyre som landets yngste folkevalgte.

Torsdag deltok hun igjen i de politiske forhandlingene i Arendal bystyre som en av 39 representanter.

Det er jo litt rart å gå på videregående skole samtidig som man sitter i bystyret. Marte Næss Thomassen, bystyrepolitiker i Arendal for Arbeiderpartiet

– Har blitt kjent med gubbeveldet

– Det har jo vært spesielt å være yngst og jeg følte meg veldig uerfaren med en gang jeg kom inn i bystyret. Men alle var åpne i forhold til oss unge og at jeg er yngst. Så jeg vil takke bystyret for det, sier Thomassen til NRK i en pustepause mellom de politiske vedtakene denne torsdagen.

Hun sier mange politikerkollegaer fortsatt er opptatt av hennes unge alder.

– De synes det er veldig gøy, men jeg har blitt litt lei av å bli minnet på det. Men det er jo litt rart å gå på videregående skole samtidig som man sitter i bystyret. Og det er jo få videregående skoler som er tilpasset bystyremøter og fylkestingsmøter, sier hun.

Thomassen synes to år i politikken har vært vanskelig, men samtidig interessant.

– Det har vært litt vanskelig å kombinere skole og politikk, men nå synes jeg det går veldig greit. Jeg har blitt kjent med gubbeveldet og alle de voksne politikerne. Det hadde nok ikke gått like greit hvis det ikke hadde vært et så åpent bystyre, sier hun.

– Synes du at du har fått utrettet noe politisk siden valget i 2015?

– I begynnelsen var det vanskelig å få til noe. Men for eksempel i dag, med behandling av skjenketider i Arendal, så føler jeg at man hører på de unge. Og slik er det nok ikke i alle kommuner.

Ikke like engasjert i alle saker

Marte Næss Thomassen innrømmer overfor NRK at det ikke er alle saker i politikken som hun synes er like morsomme å jobbe med.

– Det er ikke alle saker jeg engasjerer meg like mye i. Mange saker er ikke like gøye, men så er det saker man brenner for som gjør opp for alt sammen. Og det tror jeg faktisk alle politikere kjenner litt på.

– Ser du for deg en lang politisk karriere?

– Jeg synes det er litt vanskelig å planlegge. Jeg synes politikk er veldig gøy, men du har jo hørt uttrykket «Fortell Gud om planene dine og han kommer til å le». Men jeg kommer nok til å fortsette videre og ikke tenke så mye på hva målet mitt er, avslutter hun.

Se TV-intervju fra 2015 med Marte Næss Thomassen da hun ble valgt inn i kommunepolitikken i Arendal: