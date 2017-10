– Jeg er veldig nervøs

Christina Dam Christensen kjenner hjertet slår ekstra fort når NVE oppgraderte flomvarselet til oransje nivå.

Det ventes lokalt inntil 170 millimeter nedbør i Aust-Agder og både NVE og meteorologer bekrefter at det vil forårsake skader.

Topdalselva gikk helt over sine bredder under storflommen for tre uker siden. Elven renner ned til Birkeland i Aust-Agder, og videre ned mot Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Frykter ny storflom

Under storflommen i Aust-Agder for to år siden gikk Nidelva over sine bredder og vannet flommet inn i kjelleren i familiens enebolig på Løddesøl i Froland.

Vannet steg langt fortere enn det familien var forberedt på. Dermed mistet de alle eiendeler de ikke klart å redde opp i høyden.

I år er de bedre forberedt, også fordi det nettopp var en flom i området. Denne gangen er kjellergulvet ribbet for alle eiendeler. Alt av verdier er løftet opp under taket.

Fredag morgen hadde allerede vannet begynt å nærme seg huset. Det vil komme en flomtopp på fredag og en ny på lørdag. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg frykter at det blir litt som for tre uker siden. Vi følger med på YR.no, men det er vanskelig å si om det blir mer eller mindre enn sist.

Hun regner med det blir lite søvn i helga, men har fått beskjed om at gode naboer er beredt til å hjelpe til.

Skjer bare hvert tiende år

Vakthavende hydrolog, Knut Ola Aamodt hos NVE, mener den forventede nedbørsmengden trolig vil tilsvare halvparten, eller inntil to tredeler av nedbøren som kom for tre uker siden.

Aamodt ber folk følge med på nettsiden Varsom.no, der oppgraderes flom- og rasfaren. Foto: Hilde Harket / NVE

Han sier også at regnet hovedsakelig vil falle i kystnære områder.

– Vi vil få en vannføring vi normalt ikke ser oftere enn hvert tiende år. Det vil komme såpass mye nedbør at vi forventer vann i kjellere, overvann på veier og erosjonsskader langs bekker og veier.

Eriksen sier at det vil være vått på Sørlandet en god stund fremover. Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen

Flom vil det bli, spørsmålet er bare hvor mye nedbør som kommer, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen fredag ettermiddag.

Eriksen sier det foreløpig ligger an til å komme mellom 120 og 170 millimeter regn utsatte steder, og at nedbøren vil fortsette helt fram til mandag morgen.

Nervøs

– Jeg er veldig nervøs og merker at den forrige flommen sitter igjen i kroppen, sier Dam Christensen.

Familien har flere vannpumper som starter med en gang vannet begynner å sige inn. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Da Sørlandet ble rammet av flom for tre uker siden, var det Vest-Agder som fikk mest regn. Familien i Løddesøl er et bevis på at flommen også rammet Aust-Agder hardt, da vannet stod 130 centimeter opp på veggen i underetasjen deres.

– Tre pumper gikk kontinuerlig. Hadde vi ikke tatt grep, så hadde det blitt mye verre.

Da familien kjøpte boligen for fire år siden fikk de beskjed om at det kunne komme vann inn i kjelleren.

– Men at det ville skje så ofte, kom som et sjokk. Dette er vårt paradis. Vi både hater og elsker elva, sier Dam Christensen.