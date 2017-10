– Ikke skytevåpen involvert da politimann ble alvorlig skadd

– Hendelsen i Birkenes i formiddag preger oss sterkt. Vi har heldigvis god kompetanse blant de ansatte. Den skadede fikk god førstehjelp av kolleger, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Ved 16-tiden var tilstanden til politimannen fremdeles alvorlig, men stabil.

Seks timer etter at politimester Kirsten Lindeberg fikk melding om den alvorlige hendelsen på politiets øvingsfelt på Flakke Loner i Birkenes, kan hun fremdeles ikke si hva som skjedde.

– Spesialenheten for politisaker skal etterforske. Det som har skjedd er tragisk og preger oss. Vi har stor medfølelse med familien og med alle involverte. Det er det viktigste for meg å si nå, sier politimesteren.

Den alvorlige hendelsen skjedde på politiets øvingsfelt på Flakke Loner i Birkenes. Foto: Morten Krogstad / NRK

17 personer til stede

Lindeberg vil ikke gå inn på hva slags skader det dreier seg om.

– Sto flere i fare for å bli skadet?

– Jeg kan ikke si om de sto i fare for å bli skadet, men 17 personer var til stede på treningen. Dette er spørsmål som spesialenheten må gå inn i når den skal kartlegge hendelsesforløpet.

– Hvorfor ble bombegruppa fra Oslo politidistrikt tilkalt?

– Bombegruppa har spesialkompetanse som hele Politi-Norge skal nyte godt av. Den er ankommet nå.

– Har det vært en eksplosjon?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Jeg har ikke sagt at det var en skyteulykke. Jeg har sagt at det er en hendelse på politiets øvingsarena. Etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, Liv Øyen

– Ikke vådeskudd

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten sier at den nå skal etterforske hendelsesforløpet.

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker. Foto: NRK

– Var det et skytevåpen involvert i denne hendelsen?

– Det skal ikke ha vært et vådeskudd eller skytevåpen, men hva det konkret var, skal vi nå forsøke å finne ut av. Jeg har ikke sagt at det var en skyteulykke. Jeg har sagt at det er en hendelse på politiets øvingsarena.

– Hvorfor er Kripos koplet inn i saken?

– Kripos har stor kompetanse. Nå sikrer vi åstedet og avhører personer som var tett på hendelsen. På bakgrunn av dette vil vi vurdere videre etterforskningsskritt.

Politiets øvingsarena på Flakke Loner i Birkenes. Foto: Morten Krogstad / NRK

– Hvordan kunne det skje

Øyen vil ikke si hva slags skader polititjenestemannen fikk.

– Det vi skal finne ut nå er hva som skjedde, hvordan det skjedde og hvordan det kunne skje.

Spesialenheten har tidligere etterforsket mange alvorlige hendelser knyttet til politiets arbeide. Øyen kjenner ikke til om det har forekommet tilsvarende hendelser som den i Birkenes.

Det vi skal finne ut nå, er hva som skjedde, hvordan det skjedde og hvordan det kunne skje. Etterforskningsleder i Sesialenheten for politisaker, Liv Øyen

– Kan ta tid

– Når får du de første rapportene fra medarbeiderne dine?

– Det vet jeg ikke. Og hvis vi får vite noe mer i løpet av kvelden, er det ikke sikkert vi kan gå ut offentlig med det.

– Vi må også vente på svar fra kriminaltekniske undersøkelser, og det tar erfaringsmessig lang tid, sier etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker.