– Ikke brenn juletreet i peisovnen

– Barnåler er svært brennbare, fordi de inneholder kvae som brenner en god del friskere enn vanlig ved. Den intense ilden og varmen kan lett sette i gang pipebrann, hvis gammelt tjærebelegg har lagt seg i pipeløpet, sier Dag Svindseth, som er brannsjef i Østre Agder brannvesen.

Brannsjef i Østre Agder brannvesen, Dag Svindseth sier brenning av juletre i peisen fort kan forårsake pipebrann. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Velforeningen i Kolbjørnsvik på Hisøy i Arendal inviterer til juletrebrenning på søndag. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Trettendedag jul eller tjuendedag jul, markerer ifølge nordiske tradisjoner slutten på julen.

Det betyr at både juletre og julepynt skal ryddes vekk i løpet av de neste dagene.

Men ikke fall for fristelsen til å brenne juletreet i peisen eller vedovnen, råder brannvesenet.

Kan lett forårsake pipebrann

Å brenne juletreet i peisovnen er nemlig veldig brannfarlig.

I løpet av de to siste årene har brannvesenet i Østre Agder rykket ut på 81 pipebranner. Flere av disse har vært forårsaket av nettopp oppfyring med juletrær.

– Vi anbefaler folk som vil kvitte seg med juletreet å levere det inn til nærmeste avfallsmottak, eller brenne det som vanlig hageavfall utendørs, sier Svindseth.

Flere velforeninger arrangerer felles juletrebrenning, og det kan være både en hyggelig og praktisk måte å bli kvitt juletreet på.

– Det syns vi er helt greit. Vi har ikke noe forbud mot å tenne bål på denne tiden av året, så lenge man tar normale forholdsregler i forhold til bålbrenning, sier Svindseth.

Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon vil heller at juletrærne leveres til gjenvinning, enn at de brennes opp. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Tar imot juletrær gratis

Ved renovasjonsanlegget i Heftingsdalen utenfor Arendal tar de imot juletrærne gratis.

– Her kan folk komme og levere både juletrær og annet hageavfall helt gratis. Her blir det kompostert, og ender opp som veldig næringsrik og fin kompostjord, forteller Anita Aanonsen Jernquist, som er daglig leder for Agder Renovasjon.

En stor haug med juletrær vitner om at mange allerede har levert til det lokale renovasjonsselskapet.

– Jeg skjønner jo at det er sosialt og hyggelig å samles for å brenne juletrær, men her hos oss blir trærne tross alt gjenvunnet, og går ikke opp i røyk, avslutter hun.