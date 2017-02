– I strid med tannhelseloven



Lokalpolitiker Gro Boge Aasheim (H) er sterkt kritisk til at tannhelseklinikken ved Åseral barne- og ungdomsskole er flyttet til Byremo.

Fylkestannhelsesjef i Vest-Agder, Terje Andersen, avviser at tilbudet har blitt dårligere. Les mer her.