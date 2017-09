– Hørte lyder

– Huseieren beskriver at han var ute da han hørte lyder, slik at han ble oppmerksom på jordmasser. Da han snudde seg så han jordmassene løsne, sier innsatsleder i politiet, Hans Waage. Et boligområde i Tveit i Kristiansand er evakuert etter ras.