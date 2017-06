– Hensikten etter hvert ble å drepe

Den 48 år gamle kvinnen ble drept fordi 16-åringen fryktet hun ville varsle politiet og at han da ville bli tatt fortere, ifølge politiavhør, som ble lest opp i retten. I retten i dag sier 16-åringen at hensikten etter hvert ble å drepe henne.