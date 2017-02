– Eg drøymde om dette i natt. At eg skulle bli ein fri mann og treffe kona mi igjen, som eg har vore så glad i heilt sidan vi gifta oss. Då eg vakna tenkte eg at det var ein draum. Men det var verkeleg. Det er ikkje til å tru, seier han til NRK.

Charles og Gunvor har vore gift i 68 år. Her er bryllaupsbilete. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

94-åringen har vore gift med kona Gunvor (95) i 68 år. Arendal kommune meinte at han var for frisk og rask til å bu på sjukeheim.

Torsdag snudde kommunen, etter at saka kom opp i formannskapet. Samrøystes vart det vedteke at 94-åringen får lov til å bu saman med kona.

Innførte sambuargaranti

– Eg har aldri vore så glad i mitt liv, som då eg fekk greie på dette. Eg skal få bu med hustrua mi igjen, og sleppe å gå ifrå ho kvar kveld klokka sju og reise heim til mitt eige hus for å sove. No slepp eg det. Det var skjønt, seier han.

Formannskapet bestemte også at Arendal kommune skal ha sambuargaranti. Forslaget kom frå Høgres Maiken Messel.

– I Oslo har dei ein slik garanti, at dersom ein får sjukeheimsplass, og den andre også har eit omfattande hjelpebehov, som i dette tilfellet, så vil kommunen garantere at dei får bu saman, seier Messel.

– Eg er veldig glad for at dette fekk betydning for andre, seier Nilsen.

Charles Hovd Nilsen saman med kona Gunvor på sjukeheimen. Nå får også han bu her. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Helseministeren: – Inspirasjon for andre kommunar

I eit intervju med NRK onsdag, sa helseminister Bent Høie (H) at det er opp til kvar enkelt kommune å avgjere om paret skulle få bu saman.

Helseminister Bent Høie er glad for at Charles Hovd Nilsen får bu saman med kona si. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Samstundes påpeika han at det ikkje er noko som hindra kommunen i å bruke sunn fornuft.

Høie er glad for at ekteparet no får bu saman, og håpar andre kommunar gjer som Arendal.

– Eg tykkjer at kommunar bør sikre at eldre som har eit sterkt behov og ynskje om bu saman, får moglegheit til det slik som i Arendal, seier Høie.

– Er så takknemleg

Charles Hovd Nilsen reknar med å flytte inn på sjukeheimen saman med kona i løpet av få dagar.

– Eg er så glad at eg nesten ikkje kan få sagt det. At vi skal få vere i lag igjen, vi som har vore så glade i kvarandre kvar dag i alle desse åra. Det har aldri vore nokon andre enn oss to heile tida, seier han.

Samstundes er han oppteken av å takke familie og vener som har hjelpt han og kona.

– Det er veldig mange som har hjelpt oss å køyre saka. Vi vil takke alle seier 94-åringen.