– Gnist kan ha vært årsaken

Sørlandsbanen ble stengt mandag ettermiddag før klokken 14 på grunn av flere små krattbranner langs toglinja. Brannmannskaper fra Brann Sør i Mandal til brannmannskaper fra Kristiansand deltok i slukkearbeidet.

Kan ha blitt antent av gnist

Sju branner oppsto langs Sørlandsbanen fra Marnardal til Songdalen. En arbeidsvogn med vanntank og lokomotiv ble satt inn i slukkearbeidet. Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR, sier et godstog kjørte på strekningen mandag før brannene.

Pressesjef i Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, Thor Erik Skarpen, sier gnist kan ha vært en årsak til brannen langs Sørlandsbanen mandag ettermiddag. Foto: Thor Erik Skarpen

– Mye tyder på bremsegnist. Togleder trodde det kanskje var årsaken, sier Skarpen til NRK.

Han forteller at godstoget kommer til å bli undersøkt.

Mandag ettermiddag fikk brannvesenet kontroll over de mange brannene langs toglinja. Drone ble satt inn for å få kontroll over brannene.

– Vil ikke spekulere

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby ønsker ikke å mene noe om mulig brannårsak. Han bemerker at han synes det er rart at Bane NOR å gå ut med mulig årsak når ikke politiet har konkludert.

Åge-Christoffer Lundeby ønsker ikke å spekulere i brannårsak. Foto: Fouad Acharki / NRK

Han legger samtidig til at de er orientert om at gnister fra et godstog kan ha forårsaket brannen.

– Vi er kjent med at det kan være en mulig årsak, sier Lundeby.

Han legger til at det er normalt politiet som etterforsker brannårsaker.

Lundeby ønsker ikke å si noe mer om saken før politiet tar kontakt med NSB.

Åpnet igjen

Sørlandsbanen ble åpnet igjen ved 18-tiden mandag kveld.

I mellomtiden har NSB fraktet passasjerer med buss på strekningen Kristiansand til Moi stasjon i Lund kommune i Rogaland.