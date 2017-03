Rektor på Oasen skole i nabokommunen Songdalen, Hilde Grimm, reagerer på ordningen.

Grunnen er at Søgne kommune ikke bidrar med midler til ekstra assistanse på SFO for barn med spesielle behov som går på privatskolen Oasen skole i Songdalen, i stedet for på en skole i hjemkommunen Søgne.

– Gir et bedre tilbud totalt sett

Ifølge ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap), er grunnen til dette at kommunen har valgt å samle SFO-tilbudet til barn med spesielle behov, på ett sted i kommunen.

– Vi mener at det totalt sett, gir et bedre tilbud til barna. Det blir et bedre fagmiljø rundt dem, sier hun.

Ordningen innebærer at barn med spesielle behov, får tilbud om SFO på ett og samme sted når skoledagen er slutt, uavhengig av hvilken skole de i utgangspunktet går på.

Ifølge ordføreren får disse barna et tilbud med tjenester utover det som finnes på en ordinær SFO.

– Det er et utvidet SFO-tilbud som også har en helsetjeneste. Tilbudet fungerer også som et avlastningstilbud for foreldre. Det har utvidet åpningstid om kveldene og er åpent i helger og ferier, sier Hilde.

Samtlige elever med spesielle behov i kommunen, kan benytte seg av dette tilbudet. Det gjelder også elever som går på Oasen skole i nabokommunen.

Oasen skole er en privatskole i Songdalen kommune. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Bør legge til rette

Stortingsrepresentant for Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), tror Søgne kommune gjør det de mener er best for barna i sin kommune, men mener at det er noen utfordringer knyttet til en slik ordning.

– Foreldre har rett til å velge skole for sine barn. Når ett barn som går på friskole ønsker å være på SFO på den samme skolen, mener jeg at man burde legge bedre til rette for det. Jeg skulle ønske Søgne kommune hadde valgt å være med på å finansiere ekstra assistanse på SFO privatskolen, sier Ropstad.

Stortingsrepresentant for Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), mener Stortinget må se på om det er et hull i regelverket som må tettes. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Han mener disse barna allerede har nok utfordringer.

Ropstad påpeker likevel at Søgne kommune ikke gjør noe galt.

– Rektor på Oasen skole, mener dette er et hull i lovverket. Vil du ta saken videre?

– Når man har rett til å velge et annet tilbud enn en offentlig skole, må vi ta vare på barn som er i en sårbar situasjon. Derfor mener jeg Stortinget må se på om dette er et hull i regelverket som må tettes, sier Ropstad.

.