– Gebyret kan bli høyere i fremtiden

En sosiale medier-ekspert tror gebyret en verkstedeier fra Vågsbygd fikk kan bli større i fremtiden.

Tor Sigurd Bransdal la ut bilder av det han mener er tyver som stjal et stillas. Nå har han fått varsel om et gebyr på fra Datatilsynet på 75 000. Les mer her.