– Går gode tider i møte

Før jul ble det klart at skipsverftet Simek i Flekkefjord fikk to byggekontrakter på to fiskefartøy.

Det er ålesundsrederiet Veidar som skal ha en fiskebåt, mens et rederi fra New Zealand skal ha et annet fartøy. Dermed må verftet ansatte flere folk.

NAV-leder i Flekkefjord, Jessie Paulsen, mener arbeidsmarkedet går spennende tider i møte med Simek som skal bygge to fiskefartøy. Foto: Lars Eie / NRK

– Dette er veldig spennende. Det er noe som kommer hele regionen til gode, mener leder av NAV i Flekkefjord, Jessie Paulsen.

140 uten jobb

I dag er det 140 som står uten jobb fra Simek etter at siste fartøy ble levert.

Men en håndfull arbeidere er igjen på Simek og bygger på overbygget på neste prosjekt. NAV merker godt når bedriften ikke har mer arbeid.

– Det er en stor bedrift. Antallet ledige slår det kraftig ut på ledighetsstatistikken, når Simek må si opp eller permittere folk, forteller Paulsen.

NAV-lederen forteller at når Simek er i full produksjon ligger ledighetstallene på 100 og 150. Kommer det ett hundre til fra Simek eller 150, da slår det kraftig ut.

Språkutfordringer

Det er mange polske arbeidere ved Simek i Flekkefjord.

Paulsen opplyser at formennene snakker polsk og norsk og rekrutterer dyktige menn fra Polen.

Men utfordringen blir når arbeiderne ikke har mer jobb på Simek.

– Vi får en spesiell utfordring fordi de har mange dyktige polske arbeidere, men de kan ofte ikke norsk og da er det vanskelig å konkurrere på det norske arbeidsmarkedet, mener Paulsen.