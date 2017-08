– Frykter nytt oppdrettsanlegg utenfor værutsatte Vest-Lista

– Vi er litt «skadeskutt» her på Vest-Lista etter behandling av vindmøllesaken. Nå kan det komme enda en sak som avgjøres uten at konsekvensene utredes på forhånd, sier Rune Kroslid som representerer 50 naboer som har sendt en protest til kommunen.

– Vi risikerer å få avfall fra anlegget inn mot Sigersvoll. Det blåser oftest fra vest, og været kan være veldig hardt her ute, sier laksefisker Harald Kristensen.

Det blåser nesten alltid fra vest på Lista, og stormene kan være harde. Lokalbefolkningen krever at kommunen utreder hvilke konsekvenser et fiskeoppdrettsanlegg utenfor kysten vil føre med seg. Bildet er fra Jølle. Foto: Tor Erik Schr¯der, Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Ikke tid til å vente

Marine Harvest søker om å få avsatt et areal til akvakultur mellom Elleholmane og Breidvikbukta i Eidsfjorden utenfor Vest-Lista. Det har vært flere runder for å unngå at oppdrettsanlegget kommer i konflikt med sjølaksefisket og rekefisket.

I kommuneplanen som nå er ute på høring, er det avsatt et område til akvakultur. For å spare tid ber nå Marine Harvest om få starte sin planprosess før kommunestyret har behandlet planen.

Naboene reagerer sterkt.

Trolig utsettelse

Rune Kroslid og 50 naboer protesterer mot hastebehandlingen og krever konsekvensanalyse. Foto: NRK

– Vi frykter å bli overkjørt, sier Rune Kroslid.

I et brev til kommunen skriver han og 50 naboer at det ikke er lagt til rette for at lokale interesser blir tilstrekkelig involvert:

– Etableringen av vindmølleparken ga negative ringvirkninger – ikke minst i driftsfasen. Denne gangen ønsker vi å forsikre oss om at prosessen rundt den ønskelige etableringen ikke blir en belastning for grunneiere og brukere av naturområdet.

Dispensasjonssøknaden fra Marine Harvest skulle behandles i teknisk utvalg 31. august. Saksbehandler Jan Hornung sier at naboprotesten trolig betyr en utsettelse.

Naboer ønsker helhetlig plan

Det naboene etterlyser, er en helhetlig plan for utvikling av marinenæringen i kystbeltet og hvordan dette kan påvirke de som bor i nærheten.

De synes det er svært uklart hvilke lokale effekter og risikomomenter et oppdrettsanlegg vil kunne ha, både i forhold til ytre miljø, marin fauna, bolig, hytte, næring og friluftsinteresser.

De frykter også forurensning og konsekvensene ved rømming av laks.

Marine Harvest har fra før to oppdrettsanlegg i Listafjordens sidefjorder i Flekkefjord og i områder lenger nord i kommunen.

Fiskeoppdretterne har hastverk

For Marine Harvest vil en dispensasjon fra kommuneplanen bety at selskapet kan komme raskt i gang med den omfattende prosessen det er å etablere et anlegg. En rekke instanser skal inn i bildet før klarsignal kan gis, bl.a. Fylkesmannen, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Kystverket.

I dispensasjonssøknaden skriver Marine Harvest at selskapet håper å kunne sette ut smolt i et nytt anlegg ved Elleholmane våren 2018. Selskapet har flere oppdrettsanlegg i Flekkefjord, og utsetting av smolt i et nytt anlegg på Vest-Lista skal koordineres med disse. Dersom ikke anlegget på Lista kommer i gang i 2018, blir alternativet å vente til 2020, skriver Marine Harvest i søknaden.