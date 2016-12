– Frykter for passasjerenes sikkerhet

Det var en overfart med Fjord Cat fra Hirtshals til Kristiansand 24. juli som fikk stavangermannen Lars Gunnar Dahle til å reagere og skrive til Søfartsstyrelsen i Danmark.

– Det er viktig at rederiet får informasjon slik at de kan justere svikt i rutiner om bord, sier Lars Gunnar Dahle som var passasjer på Fjord Cat i sommer. Foto: Asbjørn Jensen

– Stuing av kjøretøy gikk i et slikt tempo, og bilene ble plassert så tett at passasjeren i forsetet knapt kom seg ut før det var for sent. Hun måtte komme seg forbi girspaken og ut døra på førersiden. Dette var både komplisert og ubehagelig på grunn av helsesituasjonen hennes. Dekksmannskapet trakk bare på skuldrene og kommenterte: "Du kom deg jo ut", sier Dahle.

Han opplevde situasjonen så som så ille, at han ble i tvil om forholdene kan være i tråd med sikker ombordstigning og mulighetene man skal ha for å forlate bilen. Derfor valgte han å kontakte danske sjøfartsmyndigheter om situasjonen han opplevde i Hirtshals.

– Måten mannskapet håndterte situasjonen på, sto i sterk kontrast til serviceprofilen selskapet markedsfører seg med, sier han, og legger til at overfarten ble opplevd som stressende og hektisk.

Fjord Cat seiler mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen. Foto: Kari Lea Hennestad / NRK

– Krav om sikker adgang

Skibsinspektør Kjeld Nielsen i den danske Søfartsstyrelsen har bedt rederiet forklare seg.

Og i et brev til Dahle skriver han at det er påbudt at passasjerene skal ha direkte og sikker adgang fra der de sitter i bilen og til passasjerenes oppholdsrom.

– Dette kan forstås som at inn- og utstigning foregår fra passasjerens sete gjennom nærmeste dør. Det ikke er godt nok hvis det er nødvendig å bevege seg over i et annet sete, over girstangen, over baksetet og ut bakdøra – eller lignende, skriver Nielsen.

Fjord Line har ennå ikke svart. Overskibsinspektør Torsten A. Olsen sier at Søfartsstyrelsen i mellomtiden har hatt en generell gjennomgang med rederiet om hvordan biler bør stues.

– Trangt i høysesongen

Konsernsjef Rickard Ternblom, Fjord Line. Foto: Roald Marker / NRK

Konsernsjef Rickard Ternblom sier at det noen ganger kan bli trangt på bildekket på Fjord Cat om sommeren.

– Men det er ikke en situasjon vi ønsker. Folk skal komme greit ut av bilene sine.

Ternblom er ikke glad for at en passasjer har kontaktet danske sjøfartsmyndigheter om forholdene.

– Ta heller kontakt med oss direkte!

– Skjerper dere rutinene?

– Vi er avhengig av at det er komfortabelt å reise med oss. Det er klart vi lytter til kundene.

Passasjeren Lars Gunnar Dahle sier rederiet må forholde seg til realitetene.

– Da er det viktig at passasjerer sier ifra slik at rederiet får mulighet til å justere svikt i rutiner om bord, sier Dahle.