– Frp i Aust-Agder rakner

Det er to ulike partigrupperinger som nå krever eksklusjon av totalt 15 medlemmer, og tirsdag blir det ekstraordinært fylkesstyremøte om saken.

En gruppe fra blant annet Froland og Arendal foreslår at fylkesleder Peter A. Busch og seks andre blir ekskludert.

I tillegg krever lokallaget i Gjerstad at åtte andre kastes ut av partiet, deriblant fylkesstyremedlem Odd Gunnar Tveit.

Kravene om eksklusjon kommer etter at fylkesstyret ekskluderte to partimedlemmer i går kveld.

To eksklusjoner i går

Lokallagsleder i Arendal Bjørnar Solvei. Foto: NRK

I går ble lokallagsleder i Arendal Bjørnar Solvei og partimedlem Ingart Blikra ekskludert fra partiet.

Styret i Aust-Agder Frp opplyser at denne beslutningen er tatt på bakgrunn av Bjørnar Solveis handlinger og offentlige uttalelser, som vurderes som grove brudd på partivedtektene.

Solvei sier til NRK at han vil anke eksklusjonssaken til sentralstyret i Frp.

– Grunnlaget er ikke holdbart. Dette er veldig trist, sier han til NRK.

Også Ingart Blikra vil anke saken til sentralstyret i partiet.

– Jeg har ikke gjort noe galt

Odd Gunnar Tveit (Frp). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesstyremedlem i Aust-Agder Frp, Odd Gunnar Tveit, liker svært dårlig den situasjonen som partiet nå har kommet i.

– Nå rakner partiet i Aust-Agder, sier Tveit til NRK.

Han synes det som nå skjer i Frp nå er fryktelig trist.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Dette gjøres for vinne nominasjonskampen, sier Tveit til NRK.

– Engster meg ikke

Politisk nestleder i Aust-Agder Frp, Chim A. Kjølner. Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Også politisk nestleder i Aust-Agder Frp, Chim A. Kjølner, er foreslått ekskludert.

Han sier forslaget om ekskludering bunner i interne stridigheter.

– For egen del har jeg sett grunnlaget og engster meg ikke. Det skal være 8–10 personer som fremmer eksklusjonsforslaget, sier Kjølner.

En uløselig konflikt

Fylkesleder Peter A. Busch. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesleder Peter A. Busch sier til NRK at fylkesstyret i går så seg nødt til å ekskludere Bjørnar Solvei og Ingart Blikra etter en økende konflikt med de to.

Han sier fylkesstyret ikke så noen annen løsning, selv om man i det lengste hadde håpet å løse denne saken internt.

– Vi har takhøyde for uenighet i partiet og vår hensikt i denne saken har vært å ha konflikten som et internt anliggende. Vi må bare erkjenne at vi har mislyktes med det, sier Busch til NRK.

Han sier problemene har vokst til et slikt nivå at man måtte foreta en eksklusjon av de to medlemmene.

– Nå har saken eskalert til et nivå hvor fylkesstyret mente at det beste var eksklusjon. Jeg tenker at det illustrerer alvorligheten i saken. Vi ønsker selvfølgelig ikke å ekskludere lederen for vårt største lokallag, men vi har ikke funnet noen annen løsning for å få slutt på denne eskalerende konflikten, sier Busch.