– Foreldre må ta ansvar

Det er i nattens politilogg politiet forteller om klagene på uforsvarlig kjøring i Øvrebø i Vennesla.

– Her må foreldre i Øvrebø med omegn ta tak i sine «håpefulle» og ta ansvar før liv går tapt, skriver Agder-politiet på Twitter.

– Men det nytter vel ikke når foreldre er tilskuere, skriver politiet videre. Og forteller at de som melder fra til politiet opplever å få kjeft.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiet har flere ganger uttrykt bekymring over villmannskjøring i denne delen av Vennesla.

Ellers finner vi følgende episoder i nattens politilogg:

Arendal, kl. 20.16: Politiet får melding om trafikkulykke på E18 ved Nedenes. Bilen kjører inn i en midtdeler i vestgående retning. Ingen av de fire i bilen, to menn i begynnelsen av 20-årene og to tenåringsjenter, ser ut til å ha blitt skadet i sammenstøtet. Sjåføren, en 21 år gammel mann, anmeldes for uaktsom kjøring. Han skal ha gitt en gjenstand til en av dem som satt i baksetet. Dermed vred han på rattet og traff autovernet.

Kvinesdal, kl. 21.17: Ved Ulland blir en elg påkjørt av en bil. Elgen blir borte etter ulykken. Derfor varsler politiet viltnemnda. Ingen personskader, men det blir store skader på bilen.

Birkenes, kl. 21.55: Politiet får meldinger om et kraftig smell eller eksplosjon på Svalandsheia. Politiet undersøker saken for å finne ut hva som er årsaken.

Vennesla, kl. 2257: I Øvrebø anmeldes en 26 år gammel mann for kjøring uten førerkort. En kvinne anmeldes for å ha overlatt bilen til mannen.

Mandal, kl. 23.39: Nødetatene undersøker en bolig etter å ha fått melding om gasslekkasje. To personer evakueres ut av huset. De kjøres til legevakta for en sjekk. Undersøkelser i huset viser ingen tegn til gasslekkasje, men trolig har bruk av gassovn og mange stearinlys brukt opp oksygen i rommet, ifølge politiet.

Arendal, kl. 23.55: Politiet får melding om at ungdommer på moped har knust ei rute på Nedenes skole. De forsvinner fra stedet. Politiet varsler vaktmesteren på skolen.

Kristiansand, kl. 01.19: En person pågripes etter å ha slått ned en vakt på et utested etter å ha blitt nektet adgang på grunn av beruselse.

Tvedestrand, kl. 01.20: Innbrudd i et hus der folk ligger og sover. En person pågripes i det han er på vei inn gjennom ei knust rute.

Kristiansand, kl. 02.05: To personer pågripes etter at de sparker og dytter til to vakter på et utested i sentrum. Den ene vakten må til legesjekk etter episoden.

Kristiansand, kl. 02.50: En mann tas med til arresten etter å ha urinert inne i uterestauranten til et av byens utesteder.

Valle, kl. 03.27: En person pågripes etter å ha utøvd vold og oppført seg truende. Vedkommende settes i arresten og politiet oppretter sak på hendelsen.

Kristiansand, kl. 04.28: En person utsettes for vold og kjøres til legevakta med kutt i hodet. Voldsepisoden skjer i Markens gate og tre gjerningspersoner løper fra stedet i retning Tresse. Politiet oppretter sak på hendelsen.