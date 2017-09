– Folk som kjøper sex må i fengsel

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Robstad, mener at folk som bryter sexkjøploven må straffes med fengselsstraff. Han mener at sexkjøp er å utsette ofre for menneskehandel for overgrep, og at det faktum vil gi politisk flertall for håndheving av loven.