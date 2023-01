– Folk går sultne, og det skal ingen gjøre i Norge

11 millioner måltider ble delt ut til vanskeligstilte i 2022 med bistand fra Matsentralene i Norge.

Frimat Norge delte ut 77.000 matposer samme året.

– Vi tror dessverre at økningen kommer til å vedvare, men håper at vi kan gi en hjelpende hånd til de menneskene som kjenner at det presser litt ekstra på, sier Andreas Jølstad hos Frimat Norge.

Frimat har 13 matutdelinger i Norge, fordelt i Agder, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med 2021, forteller Jølstad, og tilsvarer utviklingen hos Matsentralene.

Andreas Jølstad forteller at Frimat Norge ser en kraftig økning i antall henvendelser om hjelp. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Behovet doblet på ni måneder

– Matsentralen Sør delte ut 407.280 kilo med overskuddsvarer i 2022. Det tilsvarer over 800.000 måltider, delt ut til 38 ulike ideelle organisasjoner i Agder.

Det sier daglig leder i Matsentralen Sør Christian Førland.

På landsbasis ble det delt ut 34 prosent mer mat i fjor sammenlignet med året før.

Tidligere har den største mottakergruppen vært rusmisbrukere, forteller Førland.

Christian Førland forteller at stadig flere ønsker hjelp til å få mat på bordet. Foto: Matsentralen Sør

Markant økning i antall henvendelser

Med prisøkning og krig i Europa har sammensetningen av mottakere endret seg.

– Frem mot sommeren ble ukrainske flyktninger en av de største mottakergruppene, sier Førland.

En undersøkelse gjennomført av Matsentralen Sør i 2022 viste at behovet for matposer økte fra cirka 1100 til 2000 fra januar til september.

Tall for Matsentralene 2022 Matsentral Antall tonn Antall måltider Endring i prosent fra 2021 SUM 2022 5512 11.023.225 34.9% Oslo 1955 3.909.293 29.2% Tromø 224 447.495 23.3% Vestland 614 1.227.370 24.5% Trøndelag 676 1.352.124 51.5% Rogaland 758 1.515.148 27.1% Vestfold & Telemark 660 1.320.980 27.0% Sør 392 784.442 36.1% Innlandet 233 466.403 382.0%

– Fra sommeren og frem til jul har vi sett en stadig økende pågang fra grupper som før ikke har vært like mye å se. Det gjelder for eksempel småbarnsfamilier, aleneforsørgere, studenter og pensjonister, sier Førland.

Mange som klarer seg fint ellers i året, trenger en ekstra hånd i jula.

– Matsentralen Sør delte ut 50 tonn både i november og desember. I 2021 lå vi på 35 og 32 tonn for de månedene, forteller Førland.

NRK forklarer Slik fungerer Matsentralen Bla videre Matsentralen mottar overskuddsmat fra matbransjen. Dette er mat som, av ulike årsaker, ikke kan selges, men som trygt kan spises. Maten sorteres og oppbevares på våre lagre, og hentes av ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Organisasjonene bruker maten til servering av måltider og utdeling eller hjemkjøring av matposer. Maten når ut til de som trenger den mest. Slik gir Matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse. Forrige kort Neste kort

Et vanvittig behov

Frelsesarmeen er den største ideelle organisasjonen Matsentralen Sør samarbeider med.

– Dette skal til Marvika i Kristiansand. Dit kommer rundt 400 familier fordelt på annenhver tirsdag, forteller Nils Dypedal, frivillig hos Frelsesarmeen.

Joachim Nordvik hos Matsentralen Sør (til venstre) hjelper Nils Dypedal, frivillig hos Frelsesarmeen, å laste matvarer. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Han forteller at behovet fremdeles er enormt.

– Poteter er et kjært bidrag. Våre nye landsmenn liker godt frukt og grønnsaker, sier Dypedal.

Det er hovedsakelig mat i posene, men også hygieneartikler som såpe og tannkoster kan følge med.

Elisabeth Thorsen i Hjelp oss å hjelpe Kristiansand deler Dypedals oppfatning om «et vanvittig behov».

Hun priser arbeidet til Matsentralen, og frykter at uten dem hadde ikke organisasjonen klart å hjelpe alle som oppsøker dem.

– Det viser at systemet er galt. Det er galt at frivillige skal fø familier. Folk går sultne, og det skal ingen gjøre i Norge, sier Thorsen.

Hjelp oss å hjelpe får levert mat fra Matsentralen Sør en gang i uka.

Onsdag fikk de tre paller med mat, og samme dag var det 137 mennesker innom for hjelp.

Elisabeth Thorsen mener det er noe galt med systemet når frivillige skal fø familier i Norge. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Mat som mer enn et måltid

Matsentralen Innlandet begynte utdelingen i juni 2021, og har hatt en jevn økning siden.

– I fjor var det første hele driftsåret vårt, i tillegg til at vi i 2022 fikk flere leverandører, forklarer prosjektkoordinator Malin Thoug om den enorme prosentvise økningen.

Thoug peker på det sosiale aspektet av et måltid.

– For de som får maten er hjelpen så mye mer enn bare mat. Når man har mat kan man sette seg ned og ha et måltid med barna sine. Man kan kanskje ta seg råd til en kinobillett. Mat er mer enn et måltid, sier hun.

Legg skammen til sides

Både Matsentralen Sør og Innlandet skryter av de frivillige som bidrar ukentlig.

Samtidig mener Førland at de virkelige hverdagsheltene er de ideelle organisasjonene.

– De er ute i felt og gjør en helt fantastisk jobb. Vi utgjør et velfungerende, godt samarbeid og har kapasitet til å ta imot enda mer.

Førland og Thoug er opptatte av å legge skammen til sides.

– Det er ingen skam å spørre om hjelp. Å be om en matpose kan hjelpe gjennom en uke eller måned. Man må tørre å ta den telefonen, for det er helt trygt, sier Førland.

De mener at ønsket om å hjelpe er stort.

Brød, frossenpizza, grønnsaker og yoghurt er blant varene Joachim Nordvik pakker hos Matsentralen Sør. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Det er mange som antakeligvis ikke kommer til matutdelingene fordi de er redde for hva andre vil si eller tenke. Men vi står sammen i det her, som land og lokalsamfunn. Ved å spørre om hjelp treffer du garanter noen som vil hjelpe. Det er så mye varme der ute, sier Thoug.

Frimat, Hjelp oss å hjelpe og Matsentralen Sør sier de har kapasitet til å ta imot og dele ut enda mer mat.

– Dette er den mest takknemlige jobben jeg har hatt noen gang. Man blir bare møtt med positiv respons uansett hvor man går. Det er en utrolig takknemlighet der ute, og et fantastisk samarbeid i alle ledd, forteller Førland.