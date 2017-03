– Fikk ikke nok hjelp etter 22. juli

En rapport viser at mange av de overlevende etter massemordet på Utøya ikke fikk den hjelpen de trengte.

Emma Martinovic tenkte det ville gå helt greit å takle det hun hadde opplevd på Utøya alene. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Emma Martinovic fra Vennesla ba ikke om hjelp med en gang, men hadde hatt behov for hjelp senere.

Når NRK møter henne hjemme, bærer hun en smilende baby på armen. Få ting varmer mer! Hun har fått en helt ny hverdag.

– Tilbake på jobb på mandagen

Emma var bare 18 år 22. juli 2011.

– Det skjedde på en fredag, og jeg var på jobb igjen allerede på mandagen. Jeg følte at tilbudet om hjelp ikke var noe for meg da. Jeg tenkte det ville gå greit å takle dette alene.

Som for mange andre overlevende tok det lang tid før Emma forsto at hun slet med det hun hadde opplevd. I en rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) slås det fast at mange overlevende opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren. Det kjenner hun seg igjen i.

– Skulle ønske noen tilbød hjelp senere

– Jeg skulle ønske noen hadde fortalt at det faktisk var hjelp i ettertid også, at tilbudet fortsatt var der, og at noen ønsket å hjelpe.

Nå går det mye bedre med Emma. Lille Emily har gitt henne et nytt liv. Hun håper samfunnet kan lære av rapporten.

– Når en så stor tragedie skjer, er det selvfølgelig en skuffelse at man må stresse for å få tak i hjelp.

Jannike Arnesen fra Kristiansand var forhøyd med hjelpen hun fikk etter Utøya, men sier det er viktig å lære av rapporten. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Jannike Arnesen fra Kristiansand var også på Utøya. Hun er forhøyd med hjelpen hun fikk, men vet at mange har slitt i ettertid.

– Dette er en rapport vi bød lære mye av. Mange mennesker har måttet lide for den kunnskapen vi sitter med i dag. Det gjør vondt, men bidrar samtidig til at de som kommer etter oss, kan få bedre oppfølging.

– Ba om et oppsøkende helsevesen

– Støttegruppa sa fra først stund at helsevesenet måtte være oppsøkende, sier Trond Blattmann. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Trond Blattmann mistet sønnen Torjus på Utøya og var leder av støttegruppa fram til 2015. Han synes oppfølgingen har vært både og.

– I vårt første intervju som nasjonal støttegruppe sa vi at et oppsøkende, proaktivt helsevesen er kjempeviktig. Men hjelpen forsvant for tidlig.

– Som regel går folk til helsevesenet når de trenger hjelp. Her måtte det snus. Helsevesenet måtte ta kontakt. De hadde oversikt over dem det gjaldt. Det var bare å gå ut og gjøre jobben. Ofte sviktet det. Kanskje fordi de ikke er vant til å arbeide på den måten. Det fikk konsekvenser. Mange sleit med å gå på skole og leve et vanlig liv, sier Trond Blattmann.