– Får aldri ein som Even igjen

Start-profilen Jesper Mathisen er opprørt over at Even Øgrey Brandsdal sluttar på grunn av kulturen i klubben. – Denne mannen kunne ha fått klubben opp og på rett veg. Dette er eit stort faresignal. Vi kjem aldri til å finne ein som Even igjen, sa Mathisen på klubbens årsmøte.