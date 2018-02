Leder av Agder Unge Høyre, Erik Johan Tellefsen Lindøe, reagerer sterkt på at Aust-Agder Frp i helgen vedtok på sitt årsmøte et kontroversielt forslag om å innføre betaling for abort.

– De begrunner det som et liberalistisk prinsipielt vedtak, men det er bare et skalkeskjul for abortmotstand, hvor de ønsker å kutte ned på abort og innskrenke kvinners rettigheter. Kvinner som vil ta abort er i en sårbar situasjon, og ofte unge, og når de har bestemt seg skal vi ikke legge en økonomisk byrde på dem i tillegg, sier han.

Silje Flaten Haugli i Aust-Agder Frp sier at de har fått mange reaksjoner på forslaget.

Negativ respons

– Vi har fått veldig delt respons, mest negativ, noe jeg har stor forståelse for. Men vi har og fått positive tilbakemeldinger fra folk som er enige, og som synes det er på tide at vi ser på hva vi betaler for og hva som bør være ens eget ansvar, sier hun.

Sentralstyremedlem i Frp og ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, er ikke begeistret for nabofylkepartiets forslag.

– Jeg tenker at dette forslaget tilhører fortiden. Slik som Norge er rigget i dag, med gode helsetjenester, så skal aldri økonomi være et påskudd for å få god helsetjeneste, sier han.

Det vedtatte forslaget skal nå sendes til landsstyret, som tar stilling til om det skal sendes videre til landsmøtet. Ifølge Alf Erik Andersen vil ikke forslaget engang bli diskutert i landsstyret.

– Alle saker skal behandles med respekt og få en god debatt. Denne saken havner på landstyrets bord, men det vil forundre meg om saken kommer til debatt i det hele tatt. Skulle en fulgt retorikken må man legge om systemet på mange områder, så jeg synes heller vi skal følge den norske modellen, sier han.

Abort Ekspandér faktaboks Selvbestemt abort må skje innen utgangen av 12.svangerskapsuke i hht norsk lov.

Etter 12 uker må en nemd godkjenne aborten etter et sett av kriterier.

Etter 18 uker er det ikke tillatt med abort "med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det".

Etter 23 uker kan fosteret være levedyktig, og abort innvilges ikke.

Det er flest kvinner i alderen 20-24 som tar abort.

Svekker rettigheter?

Haugli sier at forslaget slettes ikke er ment som abortmotstand.

– Selv er jeg abortforkjemper, og kunne aldri stemt for et forslag som ville svekket kvinners rettigheter. Det er ikke å svekke kvinners rettigheter å si at du må betale for deg selv.

– Hva tenker du om hvor saken går videre?

– Jeg vil nok tro at den blir tatt opp på landsmøtet, men jeg tror ikke det blir vedtatt. Det er en altfor kontroversiell sak. Men mange stemte for dette for å sette diskusjonen på dagsorden, for vi må begynne å innse at vi ikke kan leve med alle velferdsgodene vi har, vi blir nødt til å innskrenke. Da må vi finne ut av hva staten skal betale for, og hva vi blir nød til å betale selv, sier hun.