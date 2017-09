– En inkluderende og sprudlende mann

Hvem som skulle overta ordførervervet etter Torhild Bransdal (KrF), ble bestemt på et møte mandag kveld. Tirsdag morgen ble det kjent at valget falt på 59 år gamle Nils Olav Larsen.

Glad for tilliten

Hovedpersonen selv kunne ikke være til stede på pressekonferansen der hans navn ble offentliggjort. Han måtte informere arbeidsgiver og ansatte om hva som hadde skjedd.

På telefon sier han til NRK at han er glad for tilliten han har fått, og at han gleder seg.

– Jeg har bodd i Vennesla hele livet og er glad i denne bygda. Jeg håper jeg kan være til nytte, sier han.

Larsen sier også at han er glad for støtte fra andre partier. Ifølge ham har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet sagt at de vil ha ham som bygdas ordfører.

Nils Olav Larsen har bakgrunn fra næringslivet og kommer fra en jobb som regiondirektør i Multiconsult. Han har sittet i kommunestyret i Vennesla siden 2015.

– Dette er jeg utrolig bekvem med

Gruppeleder i Vennesla KrF, Daniel Bakken, sier at valget sto mellom tre kandidater, Raymond Bærø, Oddvar Steinsland og Nils Olav Larsen. Mandag kveld var det avstemning. Gruppelederen er veldig fornøyd med resultatet

– Larsen er en inkluderende, sprudlende og blid mann. Vi tror han kommer til å kle denne rollen, sier Bakken.

Larsen overtar ordførersetet fordi nåværende ordfører Thorild Bransdal (KrF) skal på Stortinget.

Hun er også fornøyd med valget av etterfølger.

– Jeg har en god følelse. Vi er så privilegerte som har så mange dyktige folk i gruppa vår. Det er flere som kunne tatt rollen, men Nils Olav ble valgt. Det er jeg utrolig bekvem med, sier Bransdal.

Torhild Bransdal (KrF) har vært ordfører i Vennesla i 18 år. Nå skal hun på Stortinget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sikker på støtte

Gruppeleder Bakken sier at saken skal opp i Vennesla kommunestyre den 28. september. Selv er han helt sikker på at KrF vil få støtte i sitt valg av ny ordfører.

Dermed ser det ut til at alt er klart for at Norges lengstsittende kvinnelige ordfører kan ta steget fra Vennesla til Oslo og Stortinget.