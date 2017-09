– En dyp skuffelse

– Det er et ufattelig vanskelig spørsmål – du kan jo selv tenke deg hvordan det er. Det er dyp skuffelse, sier Morten Andersen, som er enkemannen etter avdøde Tone Ilebekk (48).

Fredag ble en 16 år gammel gutt fra Kristiansand dømt til 11 års fengsel i Agder lagmannsrett for dobbeltdrapene som sjokkerte Norge i desember 2016.

– Kan ikke skjønne hva som skal til

Det er en mildere straff enn tingretten kom frem til. Der ble han dømt til 11 års forvaring.

– Jeg hadde trodd at dommen fra tingretten ville bestå, og at det ville bli en forvaringsdom, fortsetter Andersen.

Dobbeltdrapet skjedde i skolegården på Wilds Minne skole i Kristiansand mandag 5. desember i fjor.

Jakob Abdullahi Hassan ble påført 28 knivstikk, mens Tone Ilebekk, som var ute og luftet hunden og som kom til for å hjelpe, ble påført 32 knivstikk.

– Jeg kan ikke skjønne hva som må til for å dømme noen til en forvaringsdom, når ikke dette gjør det, sier Andersen.

Morten Andersen er svært skuffet over dommen lagmannsretten har kommet frem til. Foto: Leif Dalen / NRK

Erstatningsbeløp blir opprettholdt

Også familien til Jakob Abdullahi Hassan er skuffet over dommen.

– Vi er skuffet. Det er det jeg kan si, sier faren til Jakob Abdullahi Hassan, Abdullahi Hassan kort tid etter at dommen ble kjent.

Andersen tror grunnen til at straffen ble mildere i lagmannsretten er at de sakkyndige ikke mente det var gjentagelsesfare.

– Hvis det er noen som helst tvil om det er gjentagelsesfare, så mener jeg det ikke bør komme den tiltalte til gode, sier Andersen.

I dommen fra lagmannsretten går det frem at flertallet mener at vilkårene for forvaring ikke er oppfylt, og at riktig straff er 11 års fengsel.

Erstatningsbeløpene på til sammen 1,4 millioner kroner til etterlatte blir opprettholdt.