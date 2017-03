– Drepte svogeren i nødverge

37-åringen som er siktet for drap på sin svoger i Åmli, hevder han skjøt for å berge sitt eget liv, skriver Fædrelandsvennen. – Han oppfattet at det sto mellom hans eget og avdødes liv i det øyeblikket han begikk drapet, sier 37-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo.