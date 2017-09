– Dette sier noe om hva slags sinne det var, åpnet aktor og statsadvokat Jan Tallaksen sin prosedyre.

Dobbeltdrapssaken sjokkerte Kristiansand. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Han viste til 28 stikkskader på den drepte 14-åringen og 32 stikkskader på den drepte 48 år gamle kvinnen i dobbeltdrapssaken i Kristiansand.

Tallaksen pekte på at flere av stikkene var potensielt dødelige og at ribben på begge ofrene ble knust av kraften i knivstikkene.

– Telefonen går i flymodus sånn at han ikke skal bli registert, og han tar ut batteriet av 14-åringens telefon for ikke å bli sporet, sa Tallaksen om 16-åringens handlinger før og etter knivstikkingene.

– Elementer av planlegging

Aktor konsentrerte seg mye om selve drapshandlingene.

– Drapet på Jakob hadde elementer av planlegging. Det er gjentatte knivstikk med et fast forsett. Han har lav terskel for å utøve massiv vold. Han går på skolen neste dag og later som om ingenting har skjedd, oppsummerte Tallaksen.

Han beskrev drapet på 14-åringen som en kaldblodig og brutal handling utført med sinne og kraft. Drapet på den 48 år gamle kvinnen beskrev han som rått, brutalt, følelseskaldt og feigt.

– Kynisk

– Tiltalte tenker kynisk i situasjonen, sa Tallaksen.

Også aktor konkluderte med at tiltalte hadde fått 21 års fengsel for de to drapene hvis han hadde vært voksen.

Som i tingretten mente aktor likevel at tiltalte skal ha redusert straff fordi han er under 18 år, og fordi han tilstod raskt.

– Ingen sperrer

Aktor pekte likevel på at det er to svært alvorlige handlinger tiltalte må stå til ansvar for.

Aktor Jan Tallaksen mente forvaringsdom er det rette i dobbeltdrapssaken. Foto: NRK

– Det er ingen sperrer, sa Tallaksen som mente at drapshandlingene kvalifiserer til forvaring.

Han mente likevel at det var interessant at gjentakelsesfaren sees på som lav.

– Vi står med blanke ark. De som behandler ham, undrer seg over at han har gjort det han har gjort. Det gjør vi jo alle sammen, sa Tallaksen.

– Anken bør forkastes

– Vi har ikke sett noen varsellamper lyse, selv ikke hans egne foreldre. Men i denne saken er det ikke tilstrekkelig med tidsbegrenset straff, mente Tallaksen om dobbeltdrapene.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mente hans klient bør dømmees på mildeste måte. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– I ekstraordinære tilfeller med så alvorlige forbrytelser, og med gjentakelsesfare som det er her, og med tanke på samfunnsvernet, må anken forkastes, avsluttet Tallaksen.

I tingretten prosederte han på ti års fengsel, men etter at tingrettens dom endte på 11 års forvaring, bekreftet aktor i går at tingrettsdommen burde bli stående.

Dommen faller trolig fredag

De etterlattes bistandsadvokater ba om at tingrettens dom på oppreisningspunktene blir stående.

Bistandsadvokat for Jakob Hassans familie, Kristine Eide, trakk frem tiltaltes uttalelser i retten går.

– Det er en enorm sum å betale. Hvis jeg en dag kommer ut, må jeg med en gang betale, sa tiltalte og viste til at han dermed aldri ville bli ferdig med saken.

– De etterlatte vil heller ikke være ferdig med saken når han er ferdig med å sone, kommenterte Eide.

Dom faller trolig fredag.