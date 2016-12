– Dette gjør oss til bedre trenere

– Jeg tror man blir en bedre trener av det, sier tidligere landslagsstjerne og nå håndballtrener Johnny Jensen.

Sammen med ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic er han i ferd med å gjennomføre kurset på over 90 timer. For å lede et lag i eliteserien neste sesong er det et krav at du har gjennomført kurset.

Marinko Kurtovic har vært eliteserietrener i håndball i flere år, men må gjennom et trenerkurs for å få trene et eliteserielag neste sesong. Foto: Sander Heggheim/NRK

– Det er et helt nytt konsept for meg, men jeg er veldig positiv til det, sier Kurtovic.

Ga seg etter kurskrav

Tidligere landslagstrener og Vipers Kristiansand-trener Gunnar Pettersen, ga opp trenerkarrieren da kurskravet ble kjent i mai i fjor.

– Jeg har trent håndballag i over 30 år, hvor 16 av dem har vært som landslagstrener. Det anser ikke Norges Håndballforbund som relevant. Det stiller jeg meg undrende til, sa han.

Pettersen hadde bare gjennomført trener-2-kurset.

Fra neste sesong må trenerne ha vært gjennom trener-4-kurset.

«Skygging»

Det innebærer blant annet de trenerne selv kaller «skygging». Det går ut på at Kurtovic har på seg en mikrofon under kamp. Dermed kan trenerkollega Johnny Jensen høre alle instrukser Kurtovic gir i headsettet han har på seg.

Johnny Jensen tar trenerkurs sammen med blant andre Marinko Kurtovic. Foto: Sigbjørn Kristiansen/NRK

På tribunen sitter trenerkollega Johnny Jensen og hører alle instrukser Kurtovic gir til spillerne sine.

– For meg er dette ikke noe problem. Jeg synes bare det var behagelig å bli fulgt opp på den måten. Jeg tror dette gjør at man blir en bedre trener, sier Kurtovic.

– Man lærer noe nytt hver eneste dag og det er alltid morsomt å skygge en annen trener. Jeg kan se hva de gjør. Ikke minst er det interessant å se en håndballkamp fra en annen vinkel. Man kan se løsninger, sier Jensen.

– Kan analysere

Tidligere denne sesongen ga Kurtovic til og med Jensen lov til å lede laget hans i seriekamp mot Drammen. ØIF vant med Kurtovic som assistenttrener.

På tribunen satt Vipers-trener Kenneth Gabrielsen og hørte alt som ble sagt.

– Det var deilig å sitte å se på en kamp. Da ser man ting på en helt annen måte. Som førstetrener så lever man seg veldig inn i kampen, men fra benken kan man sitte å analysere litt i tillegg, så det var fantastisk.

Kurtovic har ikke noe imot å ha på seg mikrofon under en kamp.

– Hvis du tenker på at du blir skygget så er det slitsomt, men så fort kampen starter tenker man ikke så mye på det og da går det av seg selv, sier ØIF-treneren som har vunnet seriegull to år på rad med arendalittene.