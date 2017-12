– Dette føles helt fantastisk!

– Vi har jobbet hardt hele denne sesongen, og det er vanvittig deilig å heve seg så bra som vi gjør i 2.omgang, sier Kari Brattset.

Den populære strekspilleren har hatt en travel sesong, med spill i Mesterligaen, landslagsdebut i VM og nå NM-finale.

Kari Brattset ble kampens toppskårer, med seks mål. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Henger høyt

– Det har vært et år med veldig mye som har skjedd, men det har vært gøy. Denne seieren henger veldig høyt, sier Brattset.

Sammen med flere andre Vipers-spillere bidro hun sterkt til den overlegne seieren over Stabæk. Brattset ble kampens toppskårer med seks mål.

Det var mange andre på vinnerlaget som også fikk ballen i mål. Kristine Lunde-Borgersen og Jeanett Kristiansen fikk fem mål hver. Malin Aune fikk satt inn fire, Emilie Hegh Arntzen og Kristin Nørstebø tre. Karoline Olsen, Mathilde Kristensen, Vilde Jonassen og Lina Jensen fikk ett mål hver.

Sterk sesong

Til slutt stod det hele 30-17 til Kristiansand-laget, noe treneren var godt fornøyd med.

– Det er godt å lykkes. Vi jobber ekstremt hardt hver eneste dag og spillerne ofrer mye for å prestere, sier trener Kenneth Gabrielsen.

Han synes det var godt å kunne krone 2017-sesongen med et NM-gull.

– 2017 har vært et veldig godt år for oss, med sølv i serie og sluttspill og til slutt nå et NM-gull, sier treneren.

NM-tittelen er rosatrøyenes aller første. Laget spilte seg til finale i 2010/11, men da ble Larvik for sterke. Keeper Katrine Lunde synes det var stort å vinne en NM-finale.

– Det er første gang for meg, så det føles veldig bra, sier hun.

Hun er fornøyd med lagets innsats. Selv om Stabæk klarte å holde følge lenge, var Vipers ifølge Lunde fast bestemt på å kjøre fra dem.

Det var 4198 tilskuere i Oslo spektrum under cupfinalen og Vipers-supporterne var i flertall. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Jevt i første omgang

På tribunen i Oslo Spektrum var det flere Vipers-supportere enn Stabæk-supportere. Det merket Lunde.

– Det er kjempegøy at folk har tatt turen fra Kristiansand til Oslo for å se oss spille. Det føltes som om vi spilte på hjemmbane. Det var helt fantastisk!

Det var Stabæk som tok ledelsen fra start. Laget klarte å sette inn to mål før Vipers fikk sitt første. Fem minutter ut i kampen var det uavgjort mellom lagene som så lå hakk i hæl helt til Vipers rykket fra mot slutten av første omgang. Ved pause var stillingen 12-16, i Vipers favør.

I andre omgang fortsatte Vipers å rykke fra. Laget fikk 14 mål i andre omgang, mens Stabæk måtte nøye seg med fem. Sluttresultatet ble 17-30.