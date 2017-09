– Dette er jo helt surrealistisk

Den drapssiktede kvinnen har leid en kjellerleilighet i en stor utleiebolig i Kristiansand siden 2013.

– Hun har vært en helt vanlig leietaker. Jeg har aldri hatt noen problemer. Så det som nå har skjedd er veldig uventet, sier utleieren til NRK.

Overrasket

Også flere naboer, som NRK har snakket med, er overrasket over at kvinnen nå er pågrepet og mistenkt for å ha begått to drap.

– Dette er ikke akkurat noe dagligdags i dette boligområdet. Jeg leste om det i avisen, men koblet det ikke til nabolaget, sier Ingvald Kårikstad til NRK.

Han kjente ikke kvinnen selv.

– Det er jo et stort hus med mange leiligheter, sier han.

– Veldig hyggelig, blid og pratsom

Student Kristoffer Eide Andersen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I samme bygg som kvinnen bor Kristoffer Eide Andersen i et kollektiv sammen med fem andre studentvenner.

Alle leieboerne i utleiebygget har felles garasje og felles tørkerom.

– Vi har felles garasje og felles tørkerom i kjelleren. Og vi som bor oppe har også fryseren vår der nede, sier han.

Andersen er meget overrasket over at hans nabo i kjellerleiligheten er pågrepet og siktet for to drap begått i 2002 og 2014.

– Jeg har vært en del nede i garasjen og mekket på en sykkel, fordi jeg driver litt med sykling. Og vi har da pratet litt med henne og vi har lagt merke til at hun har vært veldig hyggelig, blid og pratsom. Så dette kom virkelig som en stor overraskelse på oss, sier Eide Andersen.

– Surrealistisk

Han sier pågripelsen og saken har vært samtaleemne blant studentvennene som bor i utleiebygget.

– Vi synes jo det er veldig surrealistisk. Vi hadde aldri tenkt at det her kunne skje, sier Eide Andersen.

– Vi er veldig overrasket over at hun som har bodd i kjelleren under oss så lenge, nå er siktet for to drap, legger han til.