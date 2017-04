– Målet er å få flest mulig til å være aktive. Vi ønsker at folk skal få kjenne på de positive effektene fysisk aktivitet har, sier prosjektleder for Sykle til jobben Vest-Agder, Kristin Tverberg.

I år er det 44. gang aksjonen arrangeres. Selv om navnet tilsier at det er en sykkelaksjon, er det slett ikke bare sykling som teller.

På sykletiljobben.no kan de som deltar, registrere mange former for fysisk aktivitet.

Prosjektleder for Sykle til jobben Vest-Agder, Kristin Tverberg, ønsker å få flere til å bevege seg mer. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Blant disse er for eksempel løping, gåturer og ulike former for ballspill. Lista over aktiviteter er lang.

– Alle kan være med. Blir du litt svett og får blodpumpa i gang, er du hjertelig velkommen til å være med, sier Tverberg.

Aktivitetene kan registreres både på nettsiden og via en app.

– Betyr mye for folkehelsa

Tverberg anbefaler folk å melde seg på, da hun mener aksjonen er viktig for folkehelsa.

– Kampanjen er med på å endre aktivitetsmønsteret til veldig mange mennesker. De blir motivert til å komme i gang med trening og blir mer aktive. Dette er folkehelse i praksis, sier Tverberg.

Undersøkelser gjort etter forrige års aksjon viser at hele 80 prosent av dem som deltok, ga tilbakemelding om at aksjonen bidro til at de kom i gang med fysisk aktivitet.

Syklister i Kristiansand og mange andre steder i landet, ble møtt med en liten hilsen onsdag morgen. Arrangørene delte ut kart over sykkelstier, drikkeflasker og bananer. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Trenger ikke å være i superform

Temaet for årets Sykle til jobben-aksjon er «Den norske hverdagssyklisten».

Tverberg sier at det innebærer å senke lista så lavt som mulig for å få med flere.

– Du trenger ikke å være i superform eller å ha noe fancy utstyr. Vi vil at folk skal bli med og gjøre det beste ut av de mulighetene de har, sier Tverberg.

Hun tror at mange bruker unnskyldninger for å unngå fysisk aktivitet, men at det er noe man selv kan gjøre noe med.

– Du må identifisere unnskyldningene. Så må du filleriste dem og bare komme i gang, sier hun.

Onsdag morgen var Tverberg selv ute og tok imot syklister på sykkelstien inn til Kristiansand sentrum. Der fikk syklistene med seg en liten hilsen i form av kart over sykkelruter, drikkeflasker og bananer.

Norges Bedriftsidrettsforbund står bak aksjonen som ifølge NTB hadde over 35 000 deltakere i fjor.