– Det var noen syke smerter

Fra januar til november er det registrert 401 tilfeller av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose, der borreliabakterier har spredd seg til organer og vev i kroppen. Det er flere enn i noen av de siste 22 årene, melder Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

– Syke smerter

Campingdriver, Ole Johan Stensvand i Grimstad er ett av tilfellene i år.

– Det kom som lyn fra klar himmel en dag jeg jobbet, så smalt det i begge beina og jeg fikk noen syke smerter. Det var som jeg så stjerner, sier Stensvand.

Det tok tid før Stensvand forstod hva som hadde skjedd.

– Jeg gikk sånn i fem uker, og holdt på å «stryke med». Jeg sov ikke på nettene, kjørte bil om natten og dusjet beinene i glovarmt vann. Etter fem uker ble jeg lam i ansiktet, og da skjønte legene det, beskriver Stensvand.

Han kom seg da på sykehus, og var der i to måneder.

Det er blitt mer flått i Norge. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Husker ikke at han ble bitt

I likhet med mange andre, kan ikke Stensvand huske at han er blitt bitt. På Flåttsenteret i Kristiansand kan de bekrefte at det er et kjent fenomen.

– En del av de tilfellene som har fått systemisk sykdom eller mer alvorlig sykdom husker hverken flått eller flåttbitt, sier Randi Eikeland, leder, Flåttsenteret, Sørlandet sykehus.

Blant dem som blir bitt av flått, får rundt 2 prosent bitt som fører til sykdom. Bare rundt 10 prosent av disse tilfellene utvikler seg til en mer alvorlig borreliose, ifølge Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Randi Eikeland på Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus. Foto: Odd Rømteland

Menn mer utsatt

Selv om risikoen for å bli syk etter flåttbitt er generelt lav, er det større risiko i noen deler av landet.

I Norge er det mest skogflått i kystområdene i Sør-Norge og nordover opp til Helgeland. Agder-fylkene, Hordaland og Møre og Romsdal har flest registrerte tilfeller av alvorlig borreliose.

Det er også jevnt over litt flere menn enn kvinner som får borreliose. Tallene fra MSIS viser at menn utgjør 55–60 prosent av registrerte tilfeller av alvorlig infeksjon, til tross for at menn generelt går sjeldnere til legen med symptomer og får sykdommer påvist.