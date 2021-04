– Det var ikke dette jeg utdannet meg til!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«De fleste har meninger om meg. Om jobben jeg gjør og ikke gjør. Om alt jeg kunne og burde gjort. Bedre.»

Slik starter innlegget som barneskolelærer Randi Tobiassen i Kristiansand publiserte på sin private facebook-profil.

– Det er bare flere og flere ting som blir krevd av oss. Jeg får en følelse av avmakt, sier Tobiassen.

For henne handler ikke dette om lønnsoppgjør.

Det handler om en lærer-hverdag som er så presset at hun knapt får tid til elevene.

Krevende foreldre

Hun er absolutt ingen nybegynner i klasserommet.

Snart feirer Tobiassen 20-årsjubileum som lærer.

Men føler hun ikke lenger strekker til.

Hva mener du er hovedproblemet i skolen i dag?

– Det er større klasser og flere elever som trenger ekstra oppfølging. Det er krevende foreldre som vil ha spesialbehandling for barnet sitt. Det er møter, kartlegging, individuelle opplæringsplaner og tiltak som skal iverksettes, dokumenteres og følges opp. I tillegg skal jeg se hvert enkelt barn i klasserommet.

Innlegget som Tobiassen publiserte på sin facebook-profil er delt hundrevis av ganger. Foto: Skjermdump

Innlegg tok av

Det er den totale summen av oppgavene som blir problemet, og som gjør at hun ikke får tid til å følge opp elever som trenger det, mener hun.

Tobiassen sier mange kollegaer føler på det samme, men at det skjer lite.

– Det er en murrende følelse som har ligget der lenge. Det er misnøye i korridorene.

Det var derfor hun skrev innlegget.

– Jeg tenkte at i sosiale medier der blir man hørt.

Og det ble hun.

Kontaktlæreren får massiv støtte fra andre lærere i kommentarfeltet.

Innlegget som Tobiassen publiserte har fått enorm respons. Mange skriver at de kjenner seg igjen. Foto: Skjermdump

Innlegget har blitt delt flere hundre ganger.

– Det bare eksploderte! Jeg er helt overveldet.

Hun understreker at hun egentlig elsker å være lærer og synes jobben er veldig meningsfull.

– Det er systemet det er noe galt med. Lokal ledelse på skolen legger til rette for oss så godt de kan. Men dette ligger høyere oppe, på politisk nivå.

Randi Tobiassen lever med en konstant følelse av å ikke strekke til i jobben. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ingen «quick fix»

– Dessverre må vi bekrefte at dette er et bilde som flere og flere lærere skildrer, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

Arbeidsforholdene for lærerne har endret seg mye de siste 20–30 årene. Stadig flere arbeidsoppgaver gir mindre tid til hver enkelt elev, ifølge Gullseth.

Utdanningsforbundet støtter også den oppgitte læreren fra Kristiansand:

– På den ene siden får hun fram hvor mange gjøremål lærere må løse daglig, og på den andre siden at de opplever å ikke strekke til fordi de er for få, sier nestleder Hege Valås.

Nylig skrev NRK om at rekordmange lærere søker om AFP.

Hva gjør dere for å bedre hverdagen til medlemmene deres?

– Det er ingen «quick fix» på dette i kommuner med trange budsjetter. Det aller viktigste tiltaket er derfor å få politisk vilje til å øke antallet kvalifiserte lærere.

Hege Valås er nestleder i Utdanningsforbundet og mener skolen trenger flere kvalifiserte lærere. Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

– Bekymringsfullt

– Det er absolutt bekymringsfullt at mange lærere forteller om en krevende hverdag, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V).

Hun har selv bakgrunn som lærer.

Johansen mener det er avgjørende at det settes inn ressurser slik at lærerne kan konsentrere seg om kjernen i arbeidet sitt, som er å gi god undervisning.

Hun mener dokumentasjonsmengden Tobiassen viser til er et dilemma.

– Vi må ha noen dokumentasjonskrav for å ivareta elevenes og lærernes rettssikkerhet, og for at vi skal få informasjon som gir grunnlag for å utvikle god skolepolitikk.

Hun mener det gjelder å finne den rette balansen mellom det som er helt nødvendige oppgaver eller dokumentasjon, og det som er mindre viktig å dokumentere.

Når det gjelder kravet om flere lærere mener hun dette er ivaretatt.

– I 2020–21 er det færre elever per lærer i offentlig skoler enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (V), sier at det i 2020–21 er færre elever per lærer i offentlig skoler enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene. Foto: Marte Garmann

Elevene taper på det

Tobiassen er først og fremst bekymret for barna i klasserommet.

– Mange elever finner seg ikke til rette i skolen slik den er nå. De får en følelse av å være en «taper» tidlig i livet.

Læreren mener skolen hun er en del av, trenger store endringer.

– Vi stiller vel alle langt høyere krav nå, enn før. Sånn har samfunnet blitt. Da må skolen endres i takt med samfunnet.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK