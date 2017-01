– Det har vært et godt år for oss. 2016 har gitt oss en økonomi som gjør at vi kan investere enda mer i anlegget i tiden framover, sier daglig leder Tarjei Sporastøyl til NRK.

I løpet av fjoråret investerte Sirdals største skisenter 20 millioner kroner.

To nye terrengparker, ny restaurant og bar er på plass. Det har også kommet ny skiutleie og oppgradert snøkanonsystem.

I løpet av fjoråret investerte Sirdal skisenter 20 millioner kroner. Foto: Sirdal skisenter

Flere terrengparker

– Det er nok det største løftet siden stolheisen kom i 2005. Det er spennende tider, og vi ønsker å satse videre i året som kommer. Blant annet ved å bygge flere terrengparker, sier Sporastøyl.

Skidestinasjonen helt vest i Vest-Agder består av fire alpinanlegg. Disse er Ådneram Skitrekk, Fidjeland Skitrekk, Ålsheia Alpint og Tjørhomsfjellet. De to sistnevnte inngikk samarbeid i 2014.

Til tross for flere regnværsdager i jula passerte Sirdal skisenter 60.000 besøkende i 2016. I løpet av jula hadde senteret et gjennomsnitt på omkring 1000 besøkende per dag.

– Vi gleder oss over at andelen utenlandske turister er i vekst, sier Sporastøyl.

Vær i ekstremsportklassen

Daglig leder ved Hovden Alpinsenter, Sture Pilegård, opplyser at anlegget passerer 120.000 gjester i 2016. I løpet av jula og nyttårshelga hadde anlegget nord i Setesdal mellom 1500-2500 besøkende daglig - bortsett fra to dager hvor det bøttet ned.

Sture Pilegård ved Hovden alpinsenter sier været har skapt noe frustrasjon i jula, men er fornøyd med antallet besøkende sett under ett. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– De dagene var det likevel omkring 1000 gjester som trosset regnet, sier Pilegård.

Han sier julehøytiden var preget av ekstremt skiftende vær.

– Det har vært alt mulig værmessig. Det har skiftet fra storm til skyfritt og pudderføre. Det har vært ekstremsport å drive skianlegg, humrer han.

– Men vi er strålende fornøyd med besøket, sier Pilegård.

Dette bildet ble tatt på Nos øverst i skianlegget på Hovden 1. nyttårsdag. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Én million i omsetning

Jan Wojtaszek tok over som daglig leder ved Brokke Alpinsenter i september. Han sier jula har vært svært krevende for alpinsenteret, men det ble likevel en oppgang på 20 prosent sammenlignet med 2015.

Jan Wojtaszek sier det har vært et krevende år for Brokke Alpinsenter, men tallene for jula gleder han seg over. Foto: Odd Rømteland / NRK

Det året gikk Brokke Skianlegg konkurs etter å ha tapt en momssak mot skattemyndighetene.

– Været har omtrent endret seg tre ganger i døgnet. Men vi har klart å holde åpent, og solgt bra med billetter. Omsetningen i jula og nyttårshelga har vært på til sammen én million kroner når vi inkluderer salg av årskort, sier Wojtaszek, som ennå ikke har oppsummert besøkstallet for året under ett.