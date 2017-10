– Det er som å komme inn i ulvegården. Du vet aldri hva som skjer fra time til time, sier Åse Michaelsen.

Hun har vært stortingsrepresentant for Frp i tre perioder og vet godt hvordan livet på Stortinget er.

På Sørlandsbenken er det fire nye stortingsrepresentanter. Gisle Meininger Saudland (Frp), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Torhild Bransdal (KrF) og Tellef Inge Mørland (Ap)

Frp-veteran Åse Michaelsen har et klart råd til de nye representantene.

– Finn et par saker som du brenner for, og jobb med dem morgen, middag og kveld.

I starten pendlet tidligere stortingsrepresentant Åse Michaelsen nesten daglig mellom Oslo og Mandal. Kombinasjonen jobb og familieliv var krevende. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Blanke ark

Gisle Meininger Saudland (Frp) er en av flere nye stortingsrepresentanter som startet i sin nye jobb mandag.

Skal man tro Michaelsen har erstatteren en krevende jobb i vente, men det tar Saudland med ro.

– En begynner liksom med blanke ark så det gjelder å gjøre seg bemerka litt tidlig tror jeg. En må ikke stå med lua i hånda, men være på for å vise at man har ambisjoner, sier Saudland.

Med barn og kone betyr det at Saudland må pendle mellom Flekkefjord og Oslo i tiden som kommer.

– Betingelsen for at Gisle kunne gjøre hva han ville var at jeg og barna fikk lov til å være i Flekkefjord. Her trives vi veldig godt og det er her vi har omgangskretsen vår, sier Saudlands kone Veronica.

Gisle Meininger Saudland og kona Veronica Førland pakker kofferten for å dra til Oslo. Foto: Svein Sundsdal / NRK

På Stortinget i feriene

Saudland skal i tiden som kommer bo rundt en kilometer unna Stortinget. Han håper å få kombinert jobb og familieliv på en god måte fremover.

– Jeg sa ifra om at jeg ville ha to soverom slik at ungene kunne komme å besøke meg. Det er jo litt stilig å komme å besøke pappa på Stortinget når de har skolefri, sier Saudland.

Siden 2005 har Åse Michaelsen levd et travelt liv. Dette er året hun først ble valgt inn på Stortinget etter et godt valg for Frp.

Med barna på skolen var mandalitten klar på at hun ikke skulle ta med hele familien til Oslo.

Gisle Meininger Saudland går inn i sin første periode på Stortinget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Utslått hår, drueklaser og avslapping

I starten pendlet Michaelsen nesten daglig mellom Oslo og Mandal. Kombinasjonen jobb og familieliv var krevende.

– Jeg hadde aldri klart dette hvis det ikke var noen rundt meg som stilte opp. Dette var noe jeg skulle klare. Når velgerne først hadde valgt meg inn skulle jeg i hvert fall ikke skuffe noen, sier hun.

I år valgte hun å ikke stille til gjenvalg. Hun ser nå frem til å slenge håret løs hjemme i Mandal.

– Nå skal jeg ha fire uker ferie med utslått hår, drueklaser og slappe av. Jeg gleder meg!