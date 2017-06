– Det er berre glede

Jerv-trenar Arne Sandstø var ein glad mann etter at mannskapet hans slo Åsane i 3. runde i cupen. No ventar Rosenborg i 4. runde. – Det er berre glede. Det blir ei stor oppleving for alle i Grimstad å få Norges beste lag ned hit, seier Sandstø.