– Burde ha vasket bussene som straff

– Elevene burde ha vasket bussen som straff i stedet for å få taxi til skolen, sier en av foreldrene til NRK.

Busselskapet Sørlandsruta nekter å bringe åtte elever til Lister videregående skole i Flekkefjord med buss etter gjentatte hendelser med bråk som skal ha ført til trafikkfarlige situasjoner. Tidligere denne uka ble det kjent at skolen må punge ut for taxi for elevene.

– Fikk ikke vite om bussbråket

NRK har snakket med forelder til én av de åtte guttene som nå er utestengt.

Vedkommende fikk først telefon fra busselskapet etter seks uker, og fikk da vite at sønnen var utestengt etter å ha trykket gjentatte ganger på stoppknappen på bussen.

– Han har vist utrolig dårlig og umoden oppførsel, men hvordan skal vi foreldre kunne stanse dette, når vi ikke har fått vite noe?

Den foresatte sier de i likhet med andre berørte foreldre ikke har hørt et ord fra skolen, og at sønnen heller ikke har blitt innkalt til samtaler om saken før etter utestengelsen.

– Ifølge busselskapet har skolen informert foreldrene. Dette er helt feil, og jeg som foresatt har ikke visst og hatt mulighet til å ta ansvar for å følge opp det min sønn har gjort.

Rektor ved Flekkefjord videregående, Tor-Inge Rake sier skolen foreløpig ikke ha konkludert med hvilke reaksjoner elevene skal få etter bussbråket. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Skolen har informert

Rektor ved Flekkefjord videregående, Tor-Inge Rake, sier skolen tidlig innkalte til et større foreldremøte der bussbråket ble tatt opp, men at de ikke har kontaktet hver enkelt foresatt.

– Vi kunne ikke gå på enkeltforeldre fordi vi ikke visste hvilke elever det gjaldt og hva den enkelte hadde gjort.

Han forteller at de vet mer om dette nå og at de aktuelle foreldrene nå er blitt kontaktet om et møte om saken neste tirsdag.

– Der vil skole, busselskap, politi og foreldre møtes for å gå gjennom saken, og se på hva som kan gjøres, sier Rake.

I 2006 var det en lignende sak i Byremo i Vest-Agder. Den endte med at elevene måtte skrive under på en kontrakt om å oppføre seg ordentlig.

– Det er absolutt en mulighet også i denne saken, mener rektor.

– Straff fremfor gratis taxi

Taxi-løsningen har vakt oppsikt.

– De fortjener ikke å ta taxi etter å ha oppført seg dårlig. De lærer heller ikke noe av det. De burde heller få en form for samfunnsstraff, f.eks. vaske bussene de har skapt uro på, sier den foresatte.

Rektor Tor-Inge Rake sier eventuelle reaksjoner fra skole og busselskap må komme når man har bedre oversikt.

Foreldre som nå velger å engasjere seg i saken, legger til at hendelsen har vært svært belastende for ungdommene.

– Alle i lokalsamfunnet vet hvem det gjelder. Det burde være forebyggende både med tanke på fremtidige interesser og jobbmuligheter.