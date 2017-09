– Bra at de unge blir hørt

– Hvis det gjør at de som har droppet å dusje, begynner med det, så hvorfor ikke, sier helsesøster ved Grimstad ungdomsskole, Nina Jensen Næss.

Onsdag ble det kjent at de gamle fellesdusjene i garderobene på skolen, har blitt delt inn i båser med låsbare dører. Ifølge ledelsen ved skolen ble dette gjort etter ønske fra både elever, foresatte og ansatte ved skolen.

– Elevene er glade

Helsesøster Næss har ikke vært involvert i prosessen som førte fram til dette.

Hun sier at det så langt ikke har vært noen elever som har tatt kontakt med henne fordi de ikke vil dusje sammen med andre, men at hun har spurt noen om hva de mener om de nye båsene.

– De er glade for at de er satt opp, og sier at de ikke liker å stå helt nakne i et stort rom, sier hun.

Helsesøster ved Grimstad ungdomsskole, Nina Jensen Næss. Foto: privat

At noen ungdomsskoleelever ikke dusjer når de må dusje sammen med andre, tror hun først og fremst henger sammen med alderen de er i. De får behov for å skjerme seg litt mer.

– Man utvikler seg veldig forskjellig. Det er ikke gøy å være først eller sist. Når man er ferdig utviklet og forskjellene blir mindre tydelig, tror jeg det vil bli mer naturlig med nakenhet igjen, sier Næss.

– Mer behagelig når folk ikke står og ser på

Men det er ikke bare ungdom i puberteten som synes det kan være ubehagelig å dusje sammen med andre.

De 18 år gamle kameratene Mathias Toverød Olsen og Morten Sveen, er ikke i tvil om hva de ville valgt om det stod mellom fellesdusj og et privat avlukke. Begge ville valgt å dusje alene.

– Det er mer behagelig når folk ikke står og ser på, sier Sveen.

18-åringene Morten Sveen og Mathias Toverød Olsen sier at man føler seg litt beglodd når man dusjer sammen med andre. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

66 år gamle Helen Stabell er vant til å dusje sammen med andre, og har ikke hatt noe problem med det. Likevel ville hun valgt å dusje alene der det var mulig.

Hun synes det er fint at elever får mulighet til det. Hun er overbevist om at dagens ungdom opplever et mye større kroppspress enn det hun gjorde.

– Vi dusjet sammen og tenkte ikke så mye over hvordan vi så ut. Jeg opplevde i hvert fall ikke noe kroppspress, sier hun.

66 år gamle Helen Stabell tror dagens ungdom opplever et sterkere kroppspress enn det hun gjorde. Hun synes også at det er et problem at det er så lett å ta bilder av andre og legge dem ut på sosiale medier. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– En god løsning

Helsesøster Næss, synes Grimstad ungdomsskole har valgt en god løsning. I tillegg til dusjbåsene, er det beholdt noen fellesdusjer. Det gjør at ungdommene kan velge selv.

I tillegg synes hun det er bra at elevene har sagt ifra om dette, og ikke minst, at de har blitt hørt.

– Jeg oppmuntrer elever til å si ifra, uansett hva det gjelder. Gjør de ikke det, skjer det ingen ting. Da vil alt fortsette som før, sier hun.