– Blir feil å melde seg ut

Leder i Aust- Agder Høyre, Arne Thomassen kritiserer de som melder seg ut av partiet etter at Vidar Helgesen stoppet ulvejakta i Hedmark. Det snakkes om et distriktsopprør i Høyre, men Thomassen sier til Nationen at det er helt feil å melde seg ut på grunn av én sak.