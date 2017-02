– Ber sørlendingene engasjere seg for Sørvestbanen

Fylkesvaraordførerne Jon-Olav Strand og Tore Askildsen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi er nå inne i en veldig avgjørende fase i kampen om ressurser og oppmerksomhet rundt jernbaneutbyggingen, sier Tore Askildsen.

Han er fylkesvaraordfører i Vest-Agder (KrF), og kjemper sammen med politikerkollega Jon-Olav Strand i Aust-Agder (KrF) om penger til sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Konkurrerer med Østlandet

De håper på et bredt engasjement fra næringsliv, organisasjoner og folk flest for å overbevise sentrale myndigheter.

– Vi har sterk konkurranse fra Ringeriksbanen og alt som skjer rundt Oslo, sier Askildsen.

– Nå trenger vi mobilisering omkring det som har med Sørlandet å gjøre for å få Sørvestbanen på plass i den kommende planen.

Nytt bo- og arbeidsmarked

Askildsen kaller sammenkoplingen mellom Gjerstad og Porsgrunn en genistrek.

– Hvis vi skal utvikle oss som region, trenger vi denne sammenkoplingen. Det vil medføre at bo- og arbeidsmarkedet utvides kolossalt. Grenlands-området og Rogaland blir et arbeidsmarked for Agder, og motsatt.

Altfor få har sett at dette dreier seg om en regionutvidelse. Vi trenger en oppvåkning. Det gjelder å «få full fart på skinnene», sier Askildsen.

Mangler folkelig støtte

Jon-Olav Strand er leder av Jernbaneforum Sør. Han vedgår at det folkelige engasjementet ikke er på plass.

– Vi har mange som er opptatt av jernbane, men vi har for lite støtte fra private, organisasjoner, og næringsliv i landsdelen. Vi driver et aktivt påvirkningsarbeid politisk, men nå er det viktig at landsdelen våkner, og at Sørvestbanen blir et folkekrav fra Sørlandet, sier Strand.

Askildsen mener at politikerne kanskje har involvert befolkningen for lite.

– Nå må vi finne en måte å samarbeide på slik at sentrale myndigheter ser at hele befolkningen i Agder står sammen i kravet om å få realisert «genistreken», sier Tore Askildsen.