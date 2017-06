– Bekymring i Aust-Agder

– Jeg håper at man tar på alvor utfordringen en god del i aust føler på. Bekymringen for om vi vil bli sett i samme grad som tidligere, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland. Stortinget har bestemt at Agder-fylkene skal slås sammen.