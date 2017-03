– Barna går inn og ut av sorgen

Minnestunden ble holdt i barnehagen den omkomne gutten, hans tre år gamle søster og moren var på vei til da ulykken skjedde.

– Det var en fin stund der barn og voksne fikk dele tanker. Vi har snakket om de gode minnene vi har om gutten, sier enhetsleder ved Karuss barnehage, Helle Schiøtz.

Gutten (5) omkom da han kom i klem under mobilkrana. Foto: Svein Sundsdal/NRK

De har også sett på bilder, sunget sanger, og lest opp regler som den omkomne femåringen likte.

Ulykken skjedde like før klokken halv ni tirsdag morgen. En mobilkran som i utgangspunktet stod langt oppe i en bakke, for nedover gang- og sykkelstien som fører til både barnehagen og skolen i området. 5-åringen ble truffet, kom i klem og døde.

Reagerer forskjellig

Ifølge Schiøtz har barna i barnehagen reagert veldig forskjellig på det som har skjedd.

Det har kommet mange kommentarer om at det som skjedde er synd og trist.

Noen barn sier at de synes det er rart at gutten aldri skal komme i barnehagen igjen, men de er som barn flest.

– I det ene øyeblikket spør de om det som har skjedd, i det neste er de i full gang med lek. De går inn og ut av sorgen slik barn ofte gjør i den alderen, sier hun.

Prøver å være så konkret som mulig

De ansatte i barnehagen er opptatt av at barna skal få svar på sine spørsmål.

Når det kommer til spørsmål om døden, prøver de å være så konkret som mulig, slik at barna skal slippe å spekulere på slike ting.

– Vi forteller hva som skjer når man dør, at man ikke puster lenger og at hjertet slutter å slå. Vi forteller at denne gutten ikke kommer tilbake, og at det kommer til å bli tomt uten ham, sier Schiøtz.

Barnehagen får støtte av kommunens kriseteam og PP-tjenesten, som fortsatt er i og rundt barnehagen. Dette er et tilbud som både barn, foreldre og ansatte i barnehagen kan benytte seg av.

Gjennomførte bremsetester

Mobilkrana har vært gjennom grundige tekniske undersøkelser onsdag. Blant annet ble bremselengde testet på isete føre.

Både politiet og Statens havarikommisjon var med på undersøkelsene.

– Vi må prøve å kartlegge hvorfor mobilkrana begynte å bevege seg nedover bakken. Når vi får inn alle faktaene må vi sette sammen alle opplysningene. Så må vi ta stilling til hva vi gjør videre i saken, sier Tor Østberg som er inspektør i Statens havarikommisjon for transport.

Så langt er det ikke avdekket noen kritikkverdige forhold etter ulykken.