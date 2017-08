– Arendalsuka et helt sentralt arrangement

Noen diskuterer strategiske løsninger med folk de ellers bare har drømt om å få et møte med. Over en kaffekopp, tilfeldig på et gatehjørne.

Sensommersola bleker fargesterke bannere, men farger sommerbleke organisasjonsmennesker og politikere, lobbyister og kommunikasjonsrådgivere, mens de sitter henslengt på murtrappa som omslutter Pollen i Arendal sentrum.

Mange av debattene har bare ståplasser å tilby når temaet blir engasjerende nok. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Helt sentralt arrangement

Ett av spørsmålene som dukker opp er hva denne enorme ansamlingen av mennesker betyr for enkelte av deltakerne. For eksempel BI-professor Torger Reve.

– For meg som jobber i skjæringsfeltet mellom forskning, næringsliv og politikk så er dette et helt sentralt arrangement, fordi de helt sentrale debattene foregår her.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI, til stede på Arendalsuka. Foto: Pål Tegnander / NRK

Reve mener Arendalsuka har fått en helt unik rolle i norsk sammenheng. – Vi trodde ikke at det var mulig, og at det til og med kan gjøres i Arendal, er jo et kryss i taket, mener han.

Reve har lagt fram en rapport for næringsministeren om at de nye arbeidsplassene skapes i ny virksomhet, og ikke i de store, gamle lokomotivene. Nyheter presenteres under Arendalsuka.

Vil bli hørt

Noen meter bortenfor står to kvinner i og foran et telt og forteller forbipasserende om Norsk Forsterhjemsforening. Det er generalsekretær Tove Wahlstrøm og hovedstyremedlem Helle Christensen.

Generalsekretær Tove Wahlstrøm og hovedstyremedlem Helle Christensen i Norsk Fosterhjemsforening er en av 200 organisasjoner som har funnet veien til Arendal denne uka. Foto: Pål Tegnander / NRK

Sistnevnte forteller oss at det er viktig å vise seg fram.

– Vi har hatt møter med politiske partier og fortalt hva som bør bli bedre i denne sektoren, forteller hun. Hun mener det har større slageffekt for budskapet at det er så mange samlet på ett sted.

Kamp om oppmerksomheten

Hun håper at budskapet ikke forsvinner i all annen formidling som skjer på samme sted. Det er tross alt rundt 200 organisasjoner som vil ha oppmerksomhet om sine hjertesaker.

Da skal budskapet spisses godt for å feste seg, selv hos oppmerksomme politikere på vei inn i årets valgkamp.

Stortingspolitiker Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og tidligere programleder i NRK, Anne Grosvold i vennlig samtale. Foto: Pål Tegnander / NRK

En av dem er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra KrF. Han representerer Telemark, og har vært innom en rekke debatter.

– Jeg synes det å være i debatter er veldig morsomt, sier han.

Formidler politikk

Bekkevold forteller at Arendalsuka så langt har handlet om å foredle den politikken partiet hans har stått for og formidle den i debatter.

Likevel virker han ikke like begeistret som Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og er på Arendalsuka fordi han treffer uvanlig mange mennesker med ulik bakgrunn på samme sted. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Reflekterer friere

Han mener det viktigste som skjer, er at mange mennesker er på samme spor om hva som bør gjøres med samfunnet og hvordan Norge skal utvikles videre.

– Mennesker som ikke skal noe annet sted, dumper borti hverandre og har tid til å møtes, ha mange korte debatter og samtaler hele tiden, sier han. – Man får en pause til å reflektere og diskutere i en friere setting enn man ellers ville ha fått, mener han.