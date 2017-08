– Det har vært mellom 30 og 40 prosent lavere avling i år forhold til gjennomsnittet tidligere år, sier Karl Yngve Kristensen som driver Tveit Jordbær og Bringebær.

Dette har gjort levering av bær vanskelig.

– Det er ikke alle som har fått jordbær som de skulle hatt, sier han.

Sesongen er ikke over

Odd Tore Nøding forteller at det kommer til å finnes sørlandske bær i butikkene en stund til. Foto: NRK

Daglig leder i Agder Bær og Grønt, Odd Tore Nøding bekrefter at det har vært dårligere jordbæravlinger i år, men forteller at vi kan finne sørlandske jordbær i utvalgte butikker en stund til fremover.

– Vi kan nok ikke forvente samme mengde bær som i toppsesongen, men det vil finnes sørlandske jordbær i de sentrale butikkene i ca. tre uker til, sier han.

Nøding forklarer at det er dårlig avlinger som har gjort at prisen på jordbær har vært litt høyere enn før.

– Prisene gjenspeiler det volumet som har vært på markedet, og volumnedgang kan skyldes de to foregående årene som har vært veldig vanskelig, forklarer Nøding og sikter til gråskimmelsoppangrepene som ødela store deler av jordbæravlingene.

Ugunstig vær

Grunnen til at det er dårlig jordbærproduksjon i år henger sammen med ugunstig vær.

Jan Karstein Henriksen er bærrådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving i Agder. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Høsten i fjor spiller inn på årets jordbærmengde, da de fleste blomsterknoppene til de fleste bærarter blir dannet om høsten.

– I september og oktober i fjor var det relativt varmt. Noen sorter reagerer da med å danne altfor mange knopper, så det blir altfor mye smått og ikke salgsvarer av den grunn. Og andre sorter danner færre knopper, så det var færre potensielt riktige bær som kunne overvintre, forklarer Jan Karstein Henriksen, bærrådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving i Agder.

Videre sier Henriksen at dette kombinert med en veldig bløt og kjølig mai gjør at ikke alle knoppene bryter frem og blir bær.

– Samtidig som en del av det vil råtne før det blir bær av det, konstaterer han, og forklarer videre at dette er årsvariasjoner.

– Dette er noe vi må leve med.

Kjøligere vær – søtere bær

De sørlandske bærene er søte i smaken og fine i fargen i år. Ifølge bærrådgiveren kan vi takke kjølige sommernetter for dette.

– Det er dokumentert at når jordbær vokser under forhold med kjølige netter, så bevares mer av dagens sukkerproduksjon i bæret til neste dag, forklarer Henriksen, og forteller videre at jordbær nordover i landet oftest er søtere enn de vi har på Sørlandet.

– Nå har vi fått glede av kjølige nattetemperaturer i sommer i store deler av juli som gjør at vi får vanvittig god smak og farge på bærene, forklarer Henriksen.