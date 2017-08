86-åring møtte ransmann på rømmen

I Kristiansand tingrett vitnet ei 86 år gammel dame mot en 20 år gammel mann som er tiltalt for ranet av Lillesand sparebank 1. juni.

20-åringen tok seg inn i kvinnens leilighet like etter bankranet.

– Mens hele agderpolitiet leter etter gjerningsmannen

Kvinnen fortalte i retten at hun overrasket en mann i huset like etter bankranet. Han fortalte at han hadde vært i knivslagsmål fordi dama hans hadde blitt forsøkt voldtatt og at han blødde. Men den 86 år gamle kvinna visste ikke at hun satt sammen med en bankraner.

– Hele Agders politikorps lette etter ham, mens vi to satt og nesten hygget oss ved kjøkkenbordet, fortalte kvinnen i retten.

Store politistyrker lette etter raneren som hadde brutt seg inn i en leilighet i sentrum. Der overrasket eieren, ei 86 år gammel dame, raneren og ba ham sette ølet tilbake i kjøleskapet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sto med kniv

Hun kom over 20-åringen på badet, da holdt på bandasjere seg, men holdt to kniver foran seg.

– Jeg ba ham legge ned knivene og det gjorde ham, og han truet meg ikke, forklarte vitnet.

Det ikke kvinna visste var at 20-åringen hadde stjålet med seg gjenstander fra henne. De lå i en bag som sto igjen i leiligheten.

Tok fra ham ølboksen

Kvinnen sjekket lommeboka og fant ut det manglet penger. Så tok han fram pengene og ga meg tilbake 200 kroner.

Jeg tok fra ham ølet han hadde tatt fra kjøleskapet mitt og fulgte ham ut, fortalte 86-åringen i retten.

I ettertid har hun forklart at hun nå låser dørene.

Hun forklarte seg rolig og smilte flere ganger til 20-åringen. Da hun var ferdig med å vitne, så gikk hun bort til den tiltalte mannen.

– Jeg beklager det jeg gjorde, sa tiltalte til vitnet.

Hun smilte og håpet det gikk bedre med 20-åringene nå.