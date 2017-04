85 personer mistet rett på sosialhjelp

– Dette er gledelig for oss. Et intensivt arbeid har gitt resultater, og vi kommer til å jobbe med dette systematisk i tiden fremover. Det forteller nestleder i NAV Kristiansand, Heidy Døsvik til NRK Sørlandet.

Foto: Thomas Sommerset

I en rapport utarbeidet av helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune kommer det frem at antall sosialhjelpsmottakere gikk ned med ni prosent fra 2015 til 2016.

Om prosentandelen gjøres om til tall viser det en nedgang på 85 sosialhjelpsmottakere i løpet av fjoråret. Tallet gikk fra 946 i 2015 til 861 i 2016.

NAV har bidratt i sentrale deler av rapporten når det kommer til sosialhjelpsmottakere.

Intensiverte arbeidet

Sosialhjelpsmottakere sto spesielt i fokus i fjor. Det ble bevilget en ekstra pott penger for å kunne kartlegge deres situasjon. Dysvik ønsker å presisere at målet alltid er å få ned antall sosialhjelpsmottakere, men at det ble lagt ned en ekstra innsats i fjor.

Det resulterte i at 85 sosialhjelpsmottakere mistet retten til å motta sosialhjelp i løpet av 2016. 40 av disse mistet støtte etter nærmere undersøkelser i kartleggingen av brukerens situasjon.

– Dette kan være brukere som mottar feil ytelse, eller at de ikke har rett til ytelse i det hele tatt. De kan være på et annet stadie i samarbeid med NAV eller kommunen enn det vi har registrert. Da vil nærmere kontroll avdekke om de har rett på hjelp, og eventuelt om vi gir riktig form for bistand i forhold til brukerens situasjon.

Satser digitalt

Videre forteller Døsvik at det brukerne ofte forbinder med NAV går over til digitale løsninger. Lange køer, utskrift av sakspapirer og fysisk fremmøte på NAV-kontoret er i ferd med å bli historie, skal vi tro Døsvik.

Da vil også dialogen med brukere bli enklere og mer oversiktelig. Nå skal det satses mer på direkte kontakt med brukere, ofte gjennom digitale løsninger.

– Mye av dialogen med NAV kan i dag administreres gjennom våre nettsider og «Ditt NAV.» Dette kommer bare til å fortsette, vi ser en tydelig trend, sier hun.